Pinchos de pollo en 15 minutos, para no sufrir tanto en la cocina
Poco tiempo de elaboración para un plato más que liviano. La sugerencia es de @jimemonteverde.
Lista de Ingredientes
suprema de pollo: 2
morrón verde: 1
morrón rojo: 1
cebolla morada: 1
panceta ahumada: 100 gr
sal y pimienta: a gusto
mostaza: 2 cditas.
miel: c/n
cerveza: c/n
Preparación
Cortar el pollo en cubos. Mezclar las cucharadas de mostaza, miel y cerveza. Marinar el pollo.
Cortar las verduras en tamaños similares. Condimentar con sal y pimienta. Armar las brochetes, intercalando verdura, panceta y pollo.
Dorar en una plancha, vuelta y vuelta unos 15 minutos. Listos para disfrutar.
