15 min cronometro
Pinchos de pollo en 15 minutos, para no sufrir tanto en la cocina

Poco tiempo de elaboración para un plato más que liviano. La sugerencia es de @jimemonteverde.

Redacción

Por Redacción

Lista de Ingredientes

suprema de pollo: 2

morrón verde: 1

morrón rojo: 1

cebolla morada: 1

panceta ahumada: 100 gr

sal y pimienta: a gusto

mostaza: 2 cditas.

miel: c/n

cerveza: c/n

Preparación

Cortar el pollo en cubos. Mezclar las cucharadas de mostaza, miel y cerveza. Marinar el pollo.

Cortar las verduras en tamaños similares. Condimentar con sal y pimienta. Armar las brochetes, intercalando verdura, panceta y pollo.

Dorar en una plancha, vuelta y vuelta unos 15 minutos. Listos para disfrutar.


Preparación

