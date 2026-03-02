Tortas fritas en casa: una receta que hay que poner en práctica no solo los días de lluvia

Lista de Ingredientes harina 000: 1 kg levadura fresca: 40 gr aceite o grasa vacuna o de cerdo: 5 cdas. generosas sal: 1 cdita. agua tibia: c/n aceite o grasa vacuna o cerdo para freir: c/n

Preparación

Sobre una superficie limpia (mesa o mesada) colocamos la harina y hacemos un hueco en el medio, como si fuera un volcán. Agregamos la sal, el aceite o la grasa y la levadura, previamente disuelta en una taza con agua tibia (hay quienes le ponen 1 cdita. de azúcar, eso es opcional).

Empezamos a juntar los ingredientes desde el medio. Que los líquidos y los sólidos se integren bien. Una vez que va tomando forma el masacote empezamos a estirar con nuestras manos. Tomamos un extremo de la masa con una mano y con la otra estiramos, esto es para que todo quede bien integrado y sin grumitos, por eso hay que amasar bien.

Dejamos descansar de 20 a 30 minutos la masa en un bol, tapada con un repasador y en un lugar más bien cálido. Luego repartimos la masa en 4 o 5 bollos y empezamos a estirar con un palote.

Colocamos apenas de harina sobre la mesada y estiramos hasta que la masa tenga 1 cm de alto más o menos. Cortamos la masa, con cortante o a cuchillo, de la forma que quieras, y la vamos colocando sobre un repasador o mantel. Las tapamos y dejamos que descansen por otra media hora o hasta que leven.

En una olla vamos colocando aceite o grasa (que no llegue a hacer humo cuando se calienta porque eso significa que se quemó) suficiente y freímos las tortas. Hay que asegurarse de que se doren de ambos lados. Al sacarlas las ponemos sobre papel absorbente y si te gusta, las espolvoreas con azúcar. Listo, a disfrutar!!