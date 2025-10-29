Cómo hacer unas ricas cremonas rellenas de membrillo y queso

Lista de Ingredientes PARA EL AMASIJO: -- harina 000: 500 gr extracto de malta o miel: 1 cdita. azúcar: 10 gr agua: 250 cc sal: 15 gr grasa vacuna refinada: 25 gr levadura fresca: 20 gr PARA EL EMPASTE: -- grasa vacuna refinada (blanda): 125 gr harina 000: 25 gr PARA EL RELLENO: -- dulce de membrillo: c/n fetas queso de máquina: c/n

Preparación

1. En un bol colocar la harina, la malta (o miel), el azúcar, la levadura, la sal, la grasa y el agua. Mezclar todos los ingredientes hasta que se forme la masa, que no debe ser blanda. Luego se tapa con un film y se deja reposar por 15 minutos.

2. Empaste: se mezcla la harina con la materia grasa.

3. Estirar la masa en forma rectangular (40 x 30 cm), untarla de grasa con una espátula o con las manos. Se cierra de la misma de forma, rectangular, para que no se escape la materia grasa. Se estira y se da un pliegue simple y uno doble dejándola descansar entre vuelta y vuelta 30 minutos. Una vez realizadas las vueltas, dejar descansar 30 minutos más.

4. Luego se estira a medio centímetro en forma rectangular y se cortan todos los laterales para descubrir el hojaldrado. Cortar la masa al medio generando 2 rectángulos.

5. En el centro colocar el relleno de dulce de membrillo y queso de máquina y plegar en forma de libro de modo que el queso y dulce queden dentro de la pieza.

6. Realizar cortes desde el lado de la apertura generando dedos (sin llegar al relleno) unir un extremo con el otro y disponer sobre placa para horno. Dejar doblar volumen, estibadas en placas engrasadas y cocinar en horno, pre calentado, a 190º C por 20 a 25 minutos, dependiendo el tamaño de las piezas.