Una idea fresca: dips en tres versiones para acompañar la picada
Una opción rendidora y fácil de hacer para la hora del picoteo. La sugerencia es de @bl.nutricion.
Lista de Ingredientes
REMOLACHA: --
remolacha cocida: 1
queso untable: 3 cdas.
jugo de limón: c/n
sal y pimienta: a gusto
mix de semillas: c/n
CALABAZA: --
calabaza cocida: 1 taza
jugo de limón: c/n
queso untable: 3 cdas.
sal y pimienta: a gusto
mix de semillas: c/n
PALTA: --
palta: 1
cebolla: ½ unidad
jugo de limón: c/n
sal y pimienta: a gusto
Preparación
La elaboración de estos untables no tiene secreto alguno y son muy fáciles de hacer. Para los 3 casos solo vamos que colocar los ingredientes, de cada uno de los gustos, en un recipiente y procesarlos.
El resultado salta a la vista y cada uno de los sabores son ideales para acompañar con grisines, tostadas, galletitas o se le puede entrar a cucharadas.
