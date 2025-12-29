SUSCRIBITE
1 min cronometro
Yo Como

Una idea fresca: dips en tres versiones para acompañar la picada

Una opción rendidora y fácil de hacer para la hora del picoteo. La sugerencia es de @bl.nutricion.

Redacción

Por Redacción

Lista de Ingredientes

REMOLACHA: --

remolacha cocida: 1

queso untable: 3 cdas.

jugo de limón: c/n

sal y pimienta: a gusto

mix de semillas: c/n

CALABAZA: --

calabaza cocida: 1 taza

jugo de limón: c/n

queso untable: 3 cdas.

sal y pimienta: a gusto

mix de semillas: c/n

PALTA: --

palta: 1

cebolla: ½ unidad

jugo de limón: c/n

sal y pimienta: a gusto

Preparación

La elaboración de estos untables no tiene secreto alguno y son muy fáciles de hacer. Para los 3 casos solo vamos que colocar los ingredientes, de cada uno de los gustos, en un recipiente y procesarlos.

El resultado salta a la vista y cada uno de los sabores son ideales para acompañar con grisines, tostadas, galletitas o se le puede entrar a cucharadas.


