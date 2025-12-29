Una idea fresca: dips en tres versiones para acompañar la picada

Lista de Ingredientes REMOLACHA: -- remolacha cocida: 1 queso untable: 3 cdas. jugo de limón: c/n sal y pimienta: a gusto mix de semillas: c/n CALABAZA: -- calabaza cocida: 1 taza jugo de limón: c/n queso untable: 3 cdas. sal y pimienta: a gusto mix de semillas: c/n PALTA: -- palta: 1 cebolla: ½ unidad jugo de limón: c/n sal y pimienta: a gusto

Preparación

La elaboración de estos untables no tiene secreto alguno y son muy fáciles de hacer. Para los 3 casos solo vamos que colocar los ingredientes, de cada uno de los gustos, en un recipiente y procesarlos.

El resultado salta a la vista y cada uno de los sabores son ideales para acompañar con grisines, tostadas, galletitas o se le puede entrar a cucharadas.