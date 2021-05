¿Género? ¡A mi me importa la persona porque eso es lo que me enamora!

Por Federico Sacchi (*)



Hace unos meses atrás tuve una fiesta era en la casa de un chico del club y fui con mis compañeros del equipo; la fiesta estuvo buena, había buena música, no había demasiada luz y conocía a bastante gente.

Se había creado un lindo ambiente, de esos que te generan esa sensación de comodidad. Al rato nos acercamos a hablar con unos conocidos de mis amigos y vi a alguien que me gustó. No le presté mucha atención al principio pero después me acerqué a hablarle porque era la única persona que no conocía a nadie. Me atrajo su buena onda y facilidad para sacar temas de conversación; pasamos juntos lo que quedaba de la fiesta..

La persona que conocí era Juan. Esa noche cuando volví a mi casa tenía una ensalada en mi cabeza porque nunca antes me había pasado esto de relacionarme con un chico. Cuando voy a una fiesta no voy pensando con quien me voy a relacionar sino lo que busco es pasarla bien y disfrutar. Sin embargo no pensé que me podría llegar a gustar porque no era típico para mi, iba en contra de lo que hasta ese entonces me salía naturalmente.



También esa noche tenía varias preguntas en mi cabeza, como por ejemplo, ¿cuáles son los criterios que tenemos en cuenta al momento de determinar si nos gusta alguien o no? ¿Su físico? ¿Su género? ¿Su personalidad? ¿Una combinación de características? , no lo sé... tampoco tenía muy en claro porque me estaba haciendo estas preguntas, si con cosas bastantes similares estas dudas no tendrían lugar porque no habrían respuestas a ellas. Estas conversaciones conmigo mismo me llevaron a pensar dos cosas. La primera: ¿por qué tenemos la necesidad de encasillar a las personas en cuanto a su físico, su género, su personalidad, su intelecto? Segundo: ¿cómo es que nos llega a gustar alguien con estas cualidades? No lo tengo muy en claro, pero creo que funcionamos como una especie de filtros que va marcando lo bueno y lo malo de una persona respecto de nuestro criterio. Concluí después de mucho tiempo que ese criterio para mí era simplemente si me gustaba su persona o me sentía cómodo a su lado. No me importaba quien era esa persona, tampoco me importaba que le gustaba, si era varón , o mujer, o lo que perciba ser… si esa persona gustaba de mi y yo gustaba de esa persona, no había nada más porque preocuparse.

¿Qué es lo que te hace de tal género? se pregunta Federico Sacchi.



Puede que vea a la orientación sexual no como un género de preferencia sino al conjunto de filtros en el que cada persona elige, me invito a pensar en la posibilidad de que no exista las etiquetas de gay, heterosexual, pansexual, bisexual... porque el concepto de género me cuesta entenderlo. ¿Qué es lo que te hace de tal género? Por lo tanto, tampoco entiendo tu sexualidad como se la suele conocer, aunque sigue siendo difícil para la persona determinar gustos propios ¿no? Y eso ¿por qué? Porque la idea del amor en este sistema social en el cual vivimos y nos relacionamos es: estar en casamiento cerca de los 30 años, una relación monogámica, con una pareja de tu sexo opuesto con el plan y formación de una familia, preferentemente un hijo mayor y una hija menor, eso es lo que se nos inculca , consciente e inconscientemente a cada persona al crecer , y no seguir profundamente a lo que a cada persona le gusta .



Estos filtros fueron cambiados, modificados, e incluso flexibilizados gracias a que tuvieron el lugar de ser replanteados a lo largo de la historia. Creo que vivimos en un momento muy particular en el que existe no solo un replanteo amplio sino profundo de estos filtros y también la disminución de aquellos que fueron impuestos por alguien más además de ustedes.. Lo veo todos los días, en las calles, en las marchas, en la escuela , en la facultad y eso es algo increíble porque cada vez somos más las personas que pensamos así. Y eso es una continuación por una lucha por el libre derecho de la Expresión Sexual y a mi me pasa esto: el filtro género no lo tengo muy presente y puede que de acá a 5, 10, 20 años no lo tengan muchas más personas.

“Si este filtro no existiese en la cabeza de nadie más, entonces problemas actuales graves no tendrían lugar, como la discriminación la desigualdad y la inequidad de derechos por ser quien sos”. Esta fue la gran expresión del joven Francisco Weitzman que pude bajar en palabras para poder compartir.

A todo esto, ¿a vos , te gusta la persona?

(*) Facilitador de Procesos Colaborativos , Coach Mediador, Neuquén capital