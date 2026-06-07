Golpe al narcomenudeo en Cutral Co: tres allanamientos, 300 dosis de cocaína y $5 millones incautados

Parte de los estupefacientes, el dinero y los vehículos incautados durante los procedimientos realizados en distintos barrios de Cutral Co.

Una investigación iniciada a partir de denuncias anónimas realizadas por vecinos permitió desarticular presuntos puntos de venta de droga en Cutral Co. Como resultado de tres allanamientos simultáneos, la Policía de Neuquén secuestró más de 300 dosis de cocaína preparadas para la comercialización, cannabis, más de 5 millones de pesos en efectivo, vehículos y otros elementos vinculados a la causa.

Los procedimientos fueron realizados por la División Antinarcóticos Cutral Co, dependiente de la Dirección Antinarcóticos Neuquén, y concluyeron con la incorporación de cuatro personas mayores de edad en un legajo judicial por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.

La investigación comenzó con denuncias vecinales

La pesquisa se inició a fines de abril luego de que vecinos aportaran información a través del portal Narcoweb del Ministerio Público Fiscal de Neuquén y posteriormente mediante la aplicación provincial «Neuquén Te Cuida».

Las denuncias señalaban una presunta actividad de comercialización diaria de estupefacientes en una vivienda del barrio Nehuen Che. A partir de esos datos, los investigadores realizaron tareas de vigilancia y observación que permitieron detectar movimientos compatibles con la venta de drogas.

Según se informó, durante más de 30 días se reunieron pruebas y registros sobre el flujo constante de personas que llegaban a los domicilios investigados, realizaban intercambios breves y luego se retiraban del lugar.

Con el avance de la investigación, los efectivos establecieron además la vinculación de otros dos inmuebles: uno también ubicado en el barrio Nehuen Che y otro en el barrio Parque Oeste. De acuerdo con la pesquisa, las personas bajo investigación mantenían vínculos familiares.

Toda la información obtenida fue puesta a disposición del fiscal jefe de la Segunda Circunscripción Judicial, Gastón Liotard, quien dispuso el inicio formal de la investigación.

Qué encontraron en los allanamientos

Tras obtener las órdenes judiciales correspondientes, los efectivos concretaron los tres procedimientos durante el viernes pasado.

En los allanamientos se secuestraron más de 300 dosis de clorhidrato de cocaína listas para su comercialización, cannabis sativa semicompactada, una camioneta doble cabina y un automóvil.

Además, los investigadores incautaron más de 5 millones de pesos en efectivo, 100 dólares estadounidenses, dos máquinas de contar billetes, teléfonos celulares y un sistema de videovigilancia compuesto por cámaras y un DVR.

Fuentes policiales indicaron que el valor estimado de las sustancias secuestradas, entre cocaína y cannabis, rondaría los 5 millones de pesos una vez puestas en circulación.

Cuatro sospechosos y fuerte despliegue policial

Como resultado de los procedimientos, cuatro personas mayores de edad fueron vinculadas en la causa. Se trata de dos mujeres señaladas como las principales investigadas y dos hombres que también quedaron vinculados a la pesquisa.

El operativo contó con la participación de personal del Departamento Antinarcóticos de Neuquén capital, la División Antinarcóticos Zapala, efectivos del Grupo Especial GEOP y agentes del Departamento Comando Radioeléctrico.

La causa continúa bajo investigación para determinar el alcance de las actividades detectadas y las responsabilidades de cada uno de los involucrados.