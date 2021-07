La Ecotasa de Bariloche sigue con obras y rechazos

La tasa al turista permite mantener en vigencia dos obras con fondos propios, a pesar de la abrupta caída de la recaudación, que el municipio espera repuntar en los meses de temporada invernal con el regreso de los visitantes y el aumento aplicado a partir del 1 de julio.

Según los presupuestos disponibles del municipio, hasta abril solo habían ingresado poco más de 13 millones de pesos de la tasa al turista, un 10% del estimado para todo el año. Aún así “las obras siguen porque son proyectos a largo plazo y está demostrado que es una herramienta fundamental que se generó para hacer obras vinculadas al turismo”, enfatizó Gastón Burlón, el secretario de Turismo local que hace una férrea defensa de este tributo que estableció el intendente Gustavo Gennuso en 2017 y que lleva ejecutadas más de 80 obras por 135 millones de pesos, según los datos oficiales.

La obra más costosa fue el Skate Park de la costanera que aún no tiene el final de obra pero se utiliza desde el año pasado y requirió unos 20 millones de pesos. En segundo orden le sigue la subterranización del cableado del Centro Cívico, que se ejecuta actualmente, mediante un convenio por 13,2 millones de pesos con la CEB.

En paralelo se realiza un nuevo paseo peatonal en la calle Río Minero, en una zona de poca concurrencia turística, en el kilómetro 13,400.

“Está demostrado que no se usó ni un peso para otra cosa que no sea obra turística, ese era el temor de algunos y por eso la mayoría de los hoteleros se retiró de la demanda, porque ven que son obras que transforman la ciudad”, dijo Burlón quien valoró que genera trabajo para mano de obra local.

Para legitimar este proceso, el municipio creó una comisión que aprueba los proyectos, controla los gastos y el destino de fondos, en el que participan las cámaras de Turismo y de Comercio. Hasta ahora todo sale sin objeciones, incluso tres pagos de 210.000 pesos que a lo largo de este año fueron destinados a la compra de elementos de ferretería para el aserradero municipal, algo que algunos hoteleros cuestionan y que el gobierno defiende con que se proveen materiales para distintas obras, como es el caso de los miradores turísticos.

En la vereda de enfrente está el cabañero Santiago Cantalupi que continúa impulsando un planteo de inconstitucionalidad de la Ecotasa, que podría tener novedades en las próximas semanas ya que el máximo tribunal judicial de Río Negro debe conformar un nuevo tribunal y expedirse, por orden de la Corte Suprema.

“Es un impuesto que colisiona con otros impuestos de carácter nacional, no respeta ningún tipo de normativa y nos dicen que no somos sujetos obligados al pago pero nos obliga a cobrarlo y si no pagamos nos hacen multas”, enfatizó

.