Ginés González García al director del Fondo Covax por la vacuna Pfizer: «Es un caradura»

Luego que Santiago Cornejo, director del Fondo Covax, el organismo que adquirió vacunas para países de todo el mundo, dijera que Argentina descartó el acceso a unas 180.000 vacunas Pfizer en el proceso de compra, el gobierno nacional y el exministro de Salud, Ginés González García, desmintieron los dichos y criticaron las declaraciones del funcionario. El exmiembro del gabinete nacional lo calificó de "caradura".

Cornejo participó de una sesión académica en la que al momento de hablar del vínculo entre Argentina y Covax, explicó: “Los países que se autofinancian tienen dos modelos, uno de compra comprometida y otra de compra opcional. Argentina es compra opcional".

Agregó que "nosotros antes de firmar un acuerdo con cada compañía farmacéutica le damos la posibilidad al país de decidir si quiere que sumemos a la demanda en ese acuerdo. Si el país dice que no, obviamente eso no significa que van a recibir menos dosis de nosotros, sino que no van a recibir de ese candidato”.

“Entonces antes de hacer cada acuerdo le preguntamos a Argentina y a los países opcionales si quieren acceder a esa vacuna. Y en el caso de Pfizer nos han dicho que no”, dijo Cornejo.

El exministro García, en una entrevista con canal TN, dijo que el organismo tuvo un "incumplimiento" con el país que "fue absoluto". De los nueve millones comprados al fondo Covax solo llegaron dos millones hasta el momento.

“Covax dijo les compramos y les pagamos 9 millones y al día de la fecha entregó un millón novecientos, es un caradura por lo que está diciendo. El incumplimiento de Covax es para que el Gobierno argentino le haga un lío a ellos”, dijo el exministro y agregó que frente al costo de 12 dólares de la dosis de Pfizer contra otras que cuestan 4 dólares, solicitaron “las vacunas que tengan pero preferentemente la que sea más barata”.

Después señaló que “el incumplimiento de Covax fue absoluto. Ya se avizoraba porque todo el mundo empezó a quejarse de que Covax no funcionaba y no cumplía con su propósito. Ha sido un fracaso, no lo digo yo lo dice el mundo, porque se suponía que era con un ánimo distributivo con equidad de vacunas y no lo está haciendo”, criticó.

Negociación con Pfizer

Sobre las fallidas negociaciones con Pfizer aclaró que “acá hay una sola verdad, nunca quiso vender, nos obligaba a cambiar la ley”. “Me enojé un poco porque la ley la hicimos para ellos, el Congreso hizo agregados como la palabra negligencia, la ley salió y no nos dijeron nada; cuando se promulga nos dicen que no firman por ciertos artículos. ¿Por qué no avisaron antes?”, dijo.

También indicó que además de avanzar en otros acuerdos “en ese momento pensábamos que era una vacuna que, obviamente tiene mérito, pero también mucha dificultad, 70 grados bajo cero no es cualquier cosa para manejar una vacuna”.