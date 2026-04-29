El mensaje de Paredes a Matheus Pereira luego de la caída de Boca ante Cruzeiro, por la Libertadores

Boca dejó su invicto en el Mineirao y luego del pitazo final de Esteban Ostojich, el gran protagonista de la noche fue Matheus Pereira, el talentoso volante de Cruzeiro, buscado por la mayoría de los jugadores Xeneizes, aunque especialmente por Leandro Paredes. El 10 del local tuvo varios encontronazos durante el partido y al final todo se descontroló. No pasó a mayores porque los integrantes de los cuerpos técnicos separaron a sus jugadores.

Finalizado el duelo por la tercera fecha del grupo D de la Copa Libertadores, Paredes tomó la palabra. «Cosas del partido, quedan ahí. Lo del final obviamente que no nos gusta pero ya pasó. Tenemos que pensar en lo que viene”, comenzó diciendo el capitán, que luego fue más a fondo y claramente apuntó contra Pereira: “Hay que tener coraje en el 11 contra 11, no cuando tenés uno más. Hay que tener coraje de verdad”.

Sobre el desempeño de Ostojich, el campeón del mundo opinó: “El problema es cuando los árbitros quieren ser más protagonistas que los jugadores. Desde el minuto cero se comportó igual. Acabo de ver las dos jugadas de Bareiro y ninguna me pareció de amarilla“.

El 5 y el 10 se cruzaron durante toda la noche. (Gentileza)

Ubeda: «Nos condicionó el partido»

Claudio Ubeda, DT de Boca, fue contundente a la hora de hablar del arbitraje y largó: “Con el tema de la expulsión, nosotros vimos que no fue para sancionar con la segunda amarilla a Adam. Ni siquiera hizo un gesto de intentar dar un golpe, ni mucho menos. Eso nos condicionó el resto del partido y la intención del juego que teníamos”.

«Fueron demasiadas amarillas», se quejó el DT. (AP)

“Al árbitro no lo quiero pisotear ni caerle por demás, a la vista de todos se vio cómo fue el arbitraje así que prefiero no dar opinión. Fueron para mi gusto demasiadas amarillas tempranas y eso condiciona el resto”, agregó.

Con el 1-0 de Cruzeiro, los dos quedaron en lo más alto de la tabla con 6 unidades, a la espera del cierre de la tercera fecha que será hoy entre Barcelona de Ecuador (0) y Universidad Católica de Chile (3), que si gana se subirá a la cima y habrá tres líderes en el cierre de la primera fase.