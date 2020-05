El ministro Ginés González García fue dado de alta

El ministro de Salud, Ginés González García, dijo hoy que se encuentra "muy bien" al retirarse de una clínica porteña en la que permaneció desde ayer para que le practicaran estudios en los que se le detectó “un hematoma subdural antiguo”, a partir de un síntoma de "parestesia distal del miembro superior izquierdo" que se le presentó ayer.

"Estoy muy bien, me encontraron algo que es de antigua data, no se saben de cuándo lo tengo", indicó el ministro a la prensa al salir del Sanatorio Otamendi, en el barrio porteño de Recoleta.

Además, el ministro dijo que le consultaron si tuvo algún golpe, que dijo no recordar que le hubiera sucedido, y aseveró "soy muy cabeza dura" y "me siento muy bien".

Ante la consulta de la prensa, González García dijo "soy muy malo como mi propio médico", reiteró que volverá a trabajar pese a que "tengo un muy buen equipo" y aclaró ante una nueva consulta que "no hubo necesidad de hacer un testeo por coronavirus".

Luego, el titular de la cartera sanitaria dijo que habló con el presidente Alberto Fernández, con quien tenía previsto un viaje, con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y otras personalidades, de quienes recibió mucho afecto.

También se refirió a la pandemia y dijo que "hay un incremento de los casos, entró en un lugar peligroso como los barrios vulnerables y eso naturalmente iba a suceder y expande la casuística. Pero la situación está controlada, se están realizando operativos del programa Detectar en muchos otros lugares".

"Hay que cuidarlos, el aislamiento puede ser individual, y si no se puede hacer de a uno, hay que hacerlo por zona", agregó el ministro y dijo que el pico de contagios "seguramente va a estar en la segunda semana de junio", pero "no me gusta mucho adivinar".

Finalmente, González García agradeció el interés que mostraron por su estado de salud y confirmó que esta tarde volverá a trabajar a sus oficinas. Según informó el ministro de Salud a través de un comunicado, el ministro recibió esta mañana el alta médica "debido a su buena evolución".

"Se encuentra en buen estado de salud, con diagnóstico de hematoma subdural laminar crónico, el cual no le genera ningún tipo de alteración neurológica; reincorporándose a sus actividades laborales en forma inmediata", explicaron.