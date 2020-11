Gobierno reconoció cifras altas de desvinculación en secundarios de Neuquén

Las escuelas se preparan con distanciamiento en las aulas aunque la fecha del regreso a clases no está definida. Archivo

En un año lectivo marcado por la pandemia y las clases virtuales, según el Ministerio de Educación, los datos preliminares muestran una tendencia de desvinculación del 22 % en adolescentes que cursan el nivel secundario y se eleva a 60% en adultos en el nivel medio. Para el gremio docente ATEN los números son mayores. Afirman que casi la mitad de los estudiantes han tenido algún tipo de desvinculación con la escuela durante este año lectivo.

La ministra de Educación, Cristina Storioni, indicó que según un relevamiento preliminar en colegios secundarios se observó una tendencia que refleja que hubo este año un 22 % de desvinculación de los estudiantes adolescentes y que en adultos la cifra se eleva a 60 % en el nivel medio.

Tomando como base los datos de la Dirección Provincial de Planeamiento, Estadística y Evaluación que precisa que la cantidad total de estudiantes es de 67263 alumnos en la provincia, de los cuales 14.760 son adultos, implica que la desvinculación escolar alcanzó a ms de 11 mil adolescentes y a casi 9 mil adultos.

Dijo que son datos que se han visto en un relevamiento en casi 200 colegios, entre los que se incluyó escuelas técnicas. “Es la tendencia de desvinculación, no conexión, o poca participación. No se refiere a abandono o deserción porque eso recién se conocerá en marzo del año que viene”, apuntó Storioni y agregó que “también hay informaciones que hubo docentes que no se conectaron o que lo hicieron poco”.

Afirmó que se está trabajando el tema con organizaciones de la sociedad civil para sumar miradas y marcó que ya se está ejecutando un programa de revinculación.

El secretario general de ATEN, Marcelo Guagliardo, indicó que alrededor de casi un 50 % de estudiantes en todos los niveles (desde inicial a superior) han estado con dificultades de vinculación, falta de regularidad o ninguna vinculación".

Marcó que la "desconexión" de estudiantes en el nivel secundario se debió a una conjunción de factores.

"En el nivel medio fue donde más se demoró hacer la cobertura de horas de todas las materias que se necesitaban y todavía quedan horas sin cubrir. Eso obviamente que colabora con la falta de comunicación entre el estudiante y la institución y la falta de seguimiento. Otro problema central que atravesó a todo el sistema fue la falta de conectividad y la imposibilidad de contar con los recursos tecnológicos", sostuvo.

Agregó que el panorama golpeó más fuerte en adultos que cursan el nivel medio. "En muchos casos tienen familias a cargo y una serie de responsabilidades que hizo que se complique mucho más esto de tener una vinculación virtual con el proceso educativo, aún teniendo los recursos para la conectividad", dijo el secretario general del gremio.

Sobre la falta de horas cátedras, Guagliardo expuso que por mayo no estaban cubiertas 20 mil horas, y si bien durante el año se fue avanzando, todavía restan cubrir 1900 en el Nivel Superior y casi 3000 en el Nivel Medio.