Grabois y Etchevehere volvieron a cruzarse en redes sociales

La pelea entre Juan Grabois y Luis Miguel Etchevehere volvió a sumar un nuevo capítulo. El cruce fue por redes sociales pero terminó con una propuesta para encontrarse frente a frente.

Antes de fin de año, el dirigente social hizo una publicación crítica en Twitter hacía Mercado Libre. Sus disputas con Marcos Galperín, CEO de la empresa, también vienen de larga data.

A pesar de no ser mencionado, el exministro de Agricultura, Ganadería y Pesca recogió el guante y le respondió: "Si a vos te va mal, le va bien al país. Usurpador a contro remoto".

Grabois redobló la apuesta y le contestó invitándolo a encontrarse el lunes en la sede de la Confederación de los Trabajadores de la Economía Popular (CTEP).

"Corrupto, narco, machirulo y muy pero muy cobarde. Devolvé la escuela y lo que le robaste a tu hermana. Si sos tan macho alfa, te espero el lunes 11.30 en Pedro Echagüe 1265 a ver si aprendés algo de la vida. Sos un aristócrata de cotillón", escribió.

Después de ese cruce, aclaró que la invitación era "a un comedor para conozcas la realidad. Tal vez se te ablande el corazón. Sigue en pie".

Vi en @LANACION que no aceptaste mi invitación. Parecías tan guapo maltratando a Dolores. No imaginé que te ibas a asustar. Perdón @lmetchevehere, por ahí me expresé mal. Te invitaba a un comedor para que conozcas la realidad. Tal vez se te ablande el corazón. Sigue en pié.