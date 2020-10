Grabois: "Hoy hemos sufrido una derrota"

Después del fallo de la jueza Carolina Castagno que determinó el desalojo del predio Casa Nueva en Entre Ríos, Juan Grabois, abogado de Dolores Etchevehere, leyó una carta compartida en las redes sociales.

"Como Proyecto Artigas hemos decidido retirarnos del establecimiento y continuar la batalla en los tribunales", señaló el dirigente social que aseguró que van a "acatar el fallo de la jueza" y dejarán el lugar "antes de las 19".

“La decisión judicial no está firme. Quedan aún instancias de apelación. Retirarnos del campo tiene por objeto mostrar que no somos como ellos. Hemos perdido una batalla, una batalla en la larga lucha por la justicia social”, agregó al explicar que apelarán el fallo.

Sobre la situación de Dolores Etchevehere, comentó: “Le aconsejamos que haga lo mismo en forma temporal, pero ella no está dispuesta. No quiere dejarse humillar. La comprendemos. No la vamos a dejar. Un pequeño grupo de mujeres se quedará con ella”.

Además, afirmó que está "prácticamente en la indigencia. Nunca recibió el dinero que figura en los papeles fraguados por los Etchevehere y su tropa de abogados extorsionadores vinculados al narco".

El Proyecto Artigas es una iniciativa agroecológica impulsada por Dolores Etchevehere junto a en una tierra en disputa judicial con su familia.

Grabois también fue crítico con el desalojo de Guernica. "No es casual que este mismo día se haya realizado de manera intempestiva e inesperada un desalojo represivo y violento sobre las tierras de Guernica", expresó.

"Dejen de ceder ante el poder fáctico. Es el mismo poder que desestabiliza política y económicamente la Argentina y América Latina", añadió.