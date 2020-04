Gratis, arreglan bicis del personal esencial de Neuquén por la cuarentena

Parte del personal que atiende los servicios esenciales en esta cuarentena se mueve en bicicleta, tanto para evitar el transporte público como para cuidar el bolsillo que siempre aprieta. Las bicis no entienden de aislamiento, se pinchan, se rompen, necesitan un mantenimiento básico y no siempre el dueño o dueña sabe dárselo.

La extensión del aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesta por el gobierno nacional llegó con la incorporación de una decisión administrativa que le permitió volver al ruedo a los talleres de mantenimiento para atender a los casos exceptuados de la cuarentena.

Sabiendo eso, el equipo de la bicicletaría de Salta 2 decidió poner manos a la obra para ayudar a aquellos que están en primera línea combatiendo la pandemia con su trabajo; y hacerlo gratis, para así aportar su granito de arena contra el coronavirus.

"Cuando nos enteramos que íbamos a poder volver a trabajar como taller, a uno de los chicos del equipo de trabajo se le ocurrió ofrecerle a los trabajadores que están luchando contra la enfermedad hacerle los servicios de las bicicletas gratis, enseguida a todos le gustó la idea, y ahí fue que empezamos a ofrecerlo", contó Fernando, uno de los dueños, sobre como comenzó la iniciativa solidaria.

Y agregó: "Nosotros sabemos que esto no nos va a generar la venta que teníamos antes, pero ya que tenemos la posibilidad de ayudar un poquito, hicimos esto para brindar algo a los que están brindando su trabajo en la calle".

Efectivamente, la idea prendió. No sólo que se comenzó a compartir en redes sino que ya tuvieron consultas de trabajadores que necesitan arreglar sus bicicletas y que no cuentan con los recursos económicos para hacerlo.

"Tuvimos repercusiones de mucha que gente que le gustó. Y tuvimos contacto de médicos y policías que realmente nos comentan que la están pasando muy mal económicamente, porque por ahí el único ingreso que tienen en el grupo familiar es el de su sueldo, así que parece que fue buena la idea, que realmente les sirve", subrayó Fernando en contacto con RÍO NEGRO.

Además, abrió el juego e invitó a otras bicicleterías a que se sumen a la movida solidaria. "Invitamos a todas las otras bicicleterías que se unan y lo hagamos todas. Esto no es algo comercial, no nos va a entrar dinero por esto pero creo si nos juntamos todos como bicicleterías vamos a llegar a más, y así poder atender a más policías, a más personal de salud, más personal de limpieza y todo ese personal que se está trasladando con la bicicleta y, por ahí, hoy no la puede ni parchar", señaló.