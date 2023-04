Alarmante reclamo policial en Río Negro: encadenados, retención y protestas en toda la provincia

La protesta policial -de los uniformados en actividad- se inició la semana pasada con el anuncio de retención de servicio en comisarías del Alto Valle, pero el Gobierno de Río Negro lo negó. El reclamo es por mejoras salariales ya que denuncian que un sueldo de una categoría baja no supera los 120.000 pesos, una suma que no alcanza para cubrir los gastos familiares y no supera la línea de pobreza.

De inmediato, en Roca se movilizaron a la Regional y dos personas se mantienen encadenadas desde entonces, con reclamos por los policías. Una medida similar se replica en Regina y hay expresiones de reclamo también en comisarías de otras ciudades del Alto Valle.

También Bariloche inició con protestas de agentes en actividad el jueves con una manifestación en el Centro Cívico que permanece hasta hoy con un acampe y fogatas instalado en la plaza Expedicionarios del Desierto. Se sumaron a las medidas en comisarías de Jacobacci, Los Menucos y El Bolsón.

En Cinco Saltos, efectivos policiales, familiares y vecinos anunciaron una manifestación en las puertas de la comisaria séptima de Cinco Saltos. Para mañana a las 17 está prevista una movilización sobre la ruta en la zona de la caminera. Reclaman por el comisario Adrián López, sancionado porque, aseguran, no quiso informar qué efectivos adhirieron a la protesta.

En Viedma, hoy se movilizaron los policías al Ministerio de Seguridad y una mujer se encadenó. Recién hoy la gobernadora Arabela Carreras se refirió a este conflicto y lo vinculó a una interna político partidaria.

Sobre la situación la gobernadora Arabela Carreras dijo que son «preocupaciones que el gobierno tiene con respecto a su personal» aunque criticó las protestas que, dijo, son de carácter político partidaria y «encabezadas por un personaje que fue exonerado de la Policía».

Policías en actividad mantienen un acampe en Bariloche, suman fuerzas y olla popular

Policías de Río Negro en actividad mantienen el reclamo por mejoras salariales en Bariloche con un acampe en el Centro Cívico desde el jueves y sumaron en las últimas horas adhesiones y protestas en las comisarías de Los Menucos, Jacobacci y El Bolsón, quienes también marcharán en sus ciudades.

Junto al monumento a Roca, en la plaza Expedicionarios del Desierto, los agentes instalaron una carpa rodeada de banderas y fogatas, y mantienen guardias en la protesta durante todo el día y la noche, con el apoyo de familiares. También cuentan con una casilla rodante donde exhiben carteles en los que señalan que con los salarios policiales «no llegamos ni a mitad de mes».

Viedma: una mujer se encadenó en el Ministerio de Seguridad por el reclamo policial

Una mujer se encadenó en el acceso al Ministerio de Seguridad y Justicia, en Viedma, mientras que la titular de esa cartera, Betiana Minor, suspendió una conferencia de prensa prevista para este lunes donde iban a realizar «anuncios de mejoras para la Policía, en relación a infraestructura y salarios», según se indicó.

En el lugar se había concentrado un grupo de unos 100 manifestantes que tenían prevista la marcha por las calles de la ciudad. Algunos ellos estaban con sus rostros ocultos ya que serían uniformados en actividad y no quieren ser reconocidos para evitar posibles represalias.

Encadenadas en Roca y Regina por la protesta de policías

Rubén Muñoz, el referente policial que fue amenazado por un comisario inspector de la fuerza, confirmó que las compañeras que están encadenadas en la Unidad Regional Segunda de Roca continuarán con la medida, al igual que otras dos mujeres en la Unidad 5 de Regina hasta que los convoque el gobierno provincial.

La marcha de este lunes será a las 16 y se concentrará primero en la esquina de avenida Roca y Tucumán.

El referente comentó que hay retención de tareas en la Unidad Sexta de Allen.