Marcha policial en Viedma y Roca por salarios: policías se encadenaron en distintas unidades

El reclamo policial continúa en Roca y este lunes se movilizarán por el centro de Viedma y de Roca. Rubén Muñoz, el referente policial que fue amenazado por un comisario inspector de la fuerza, confirmó que las compañeras que están encadenadas en la Unidad Regional Segunda continuarán con la medida, al igual que otras dos mujeres en la Unidad 5 de Regina hasta que los convoque el gobierno provincial.

La marcha de este lunes será a las 16 y se concentrará primero en la esquina de avenida Roca y Tucumán. Además, más temprano, otro grupo se manifestará en Viedma a las 10.

El referente comentó que hay retención de tareas en la Unidad Sexta de Allen.

El sábado a las 3 de la madrugada el comisario inspector de la Unidad Regional Segunda, Milton Almendra amenazó a Muñoz y lo invitó a pelear en una plaza. “Me saco el uniforme y nos cagamos a trompadas”, lanzó el jefe policial.

“No sé donde vivís, si no te iría a buscar”, le dijo al final de la llamada.

Muñoz informó que realizó la denuncia en la Comisaría Tercera y que también pidió protección a la fiscalía y que le retiraran el arma al jefe policial. “Hable con el fiscal Ricardo Romero pero no ordenó la detención, ni siquiera que le saquen el arma. Me dijo que hable con el jefe de la Regional pero el jefe me contestó que estaban esperando la comunicación del fiscal pero si el fiscal no pide el retiro del arma no lo van hacer”, detalló.

“Este jefe policial está exaltado, está en funciones, anda recorriendo las unidades con su arma reglamentaria. Es un riesgo latente para mi”, expresó preocupado.