Asspur: «Hasta que no se hagan las devoluciones continuaremos con paro indefinido»

Trabajadores de la salud publica (ASSPUR) marcharon y protestaron frente a casa de gobierno pidiendo que se los reconozca como gremio, aumento salarial y no a los descuentos en sus planillas de sueldos (Foto: Marcelo Ochoa)

«Hubo un recorte en horas salariales trabajadas durante marzo, que rondan el 14%. A partir de ahí hubo mucho enojo y efervescencia, y hay votación unánime de paro indefinido», aseguró Marisa Albano, enfermera de Viedma e integrante de Asspur, sobre el conflicto salarial que mantienen los trabajadores de la salud con el gobierno de Río Negro en diálogo con En eso estamos de RN Radio (90.9 en Neuquén y 105.7 en Roca).

«Estamos convocando retenciones de servicio, paros, asambleas y demás; por una medida arbitraria que no es la primera vez que ocurre. Desde el gobierno dicen que es un error involuntario. Hasta que no se hagan las devoluciones continuaremos con paros indefinidos y las medidas», advirtió la enfermera de Viedma.

Sobre el conflicto entre ASSPUR y el gobierno provincial, enfatizó: «Los trabajadores de Salud llevamos casi dos años en reclamo. El Gobierno actual no nos ha dado respuestas desde el primer momento. Hoy todos los trabajadores, de diferentes sectores, estamos reclamando en las calles. Y nos choca el anuncio de pagar los salarios en bonos también».

En cuanto a la organización de todos los trabajadores estatales, la referente de los trabajadores de salud explicó: «Tenemos diálogo entre los referentes de distintos sectores que hoy reclaman. Estamos en alerta ante la posibilidad del pago en bonos. Si es así, tanto Salud como Seguridad y Educación vamos a parar toda la provincia».

«El discurso de que no hay plata es equivocado. Es terrible la cantidad de dinero puesto en lugares donde no debería estar, que no son prioridad. Los trabajadores al menos deberían llegar a la canasta básica. Nos sentimos muy violentados desde el Gobierno. Insistimos en el diálogo porque la buena voluntad de los trabajadores es ayudar a construir una salud pública universal y gratuita», finalizó Marisa Albano.

Escucha la entrevista a Marisa Albano en «En eso estamos» de RN Radio

Sintonizá RN RADIO. Escuchanos por FM 90.9 desde Neuquén, por FM 105.7 desde Roca, por rionegro.com.ar/radio o por nuestra App.