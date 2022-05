Unter: «¿La gobernadora quiere resolver el problema o está jugando a la interna de su partido?»

Hay malestar en el gremio docente rionegrino. Aseguran no entender el endurecimiento de la postura de la gobernadora Arabela Carreras y menos aún que los sueldos se hayan liquidado con descuento. «En algunos casos los maestros tienen descuentos que llegan hasta 20 mil pesos, una barbaridad», aseguró SIlvana Inostroza, adjunta del gremio de los maestros en la provincia.

En diálogo con RN Radio, la dirigente del sindicato explicó que hasta último momento esperaron a que los salarios se liquidaran sin descuentos «porque sino es el propio gobierno el que no está acatando la conciliación. No seremos nosotros quienes rompamos el diálogo, pero como el descontar los días de paro es romper la conciliación, decidimos parar mañana viernes y el lunes». Inostroza ratificó que si el Gobierno confirma el llamado a paritarias de mañana, el gremio va a asistir «para escuchar una propuesta superadora. Luego seremos orgánicos, llamaremos a asambleas y al congreso del gremio para analizar la propuesta o la no propuesta, según sea el caso».

La dirigente dijo no entender la postura de la gobernadora. «Le está errando al análisis de la realidad. Sale de una manera agresiva con los trabajadores, no quiere paros, no quiere docentes sin formación y eso es una afrenta. Le suma el tema de los bonos. Es una actitud amedrentadora lejos del diálogo y del consenso».

Se preguntó «si de verdad quiere resolver el problema o está jugando a la interna de su partido».

Cuando la consultaron si consideraba que estaban lejos o cerca de un acuerdo salarial, explicó que «si lo vemos desde nuestra mirada no estamos lejos, porque nuestro reclamo no es sólo económico, es también laboral, pero si lo vemos desde el lado del Gobierno depende de la voluntad política y ahí lo vemos más lejano».

En cuanto a la compra del avión por parte de la Provincia, la dirigente gremial lo definió como «una provocación. La gobernadora toma decisiones equivocadas según nuestro criterio. Se fue de viaje a Israel y no se dedicó a hacer lo que tenía que hacer. Anuncian la compra del avión pero en cada encuentro escuchamos que no hay plata para nada».

Finalmente Inostroza dijo desconocer si el Gobierno pagará a los maestros los días descontados por planilla complementaria.

