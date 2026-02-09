ATE Neuquén denunció al gobierno nacional por la postergación del nuevo IPC

La medida legal busca que se investigue a los funcionarios por abuso de poder e intromisión en el INDEC. Foto: gentileza.

Carlos Quintriqueo, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado – Seccional Neuquén (ATE), presentó una denuncia penal contra el presidente de la Nación, Javier Milei, y el ministro de Economía, Luis Caputo, este lunes en la Justicia Federal de Neuquén.

La querella busca que se investigue a los funcionarios por abuso de poder e intromisión en el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) para que se postergara la implementación del nuevo sistema de medida del Indice de Precios al Cosumidor (IPC).

En diálogo con Diario RIO NEGRO, Quintriqueo dijo que tanto Milei como Caputo «han incurrido en el abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes funcionario público que establece el Código Penal» con respecto a la publicación del IPC de enero.

Además, contó que las autoridades nacionales manifestaron públicamente que la renuncia de Marco Lavagna a la dirección del INDEC fue por la postergación de la nueva medición de la inflación.

Quintriqueo explicó que los trabajadores estatales de Neuquén se ven afectados de forma directa porque, según el acuerdo salarial firmado en diciembre del 2025, los salarios se actualizan automáticamente por trimestre tomando un promedio del IPC que mide INDEC y del IPC que publica Estadística y Censos de Neuquén.

«Al manipular el dato en forma negativa, al plantearte una inflación más baja siendo que la real es mucho más alta, hay una pérdida en el salario«, sostuvo el secretario general. Según plantea la denuncia, esa manipulación también afecta en las jubilaciones y el aguinaldo.

A su vez, el representante detalló que la medida legal fue impulsada exclusivamente por ATE Neuquén porque «somos la única provincia que tenemos acuerdo atado a IPC». Sobre esto aseguró que, si la situación no cambia, será necesario rediscutir los convenios con la provincia.

«Si el gobierno manifiesta públicamente que no va a poner en funciones el nuevo esquema de medición, lo que está diciendo que está manipulando los datos, por lo tanto eso tiene un perjuicio en nuestros salarios», finalizó.