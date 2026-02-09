Diego Santilli aseguró que tienen los votos para aprobar la reforma laboral en el Senado

El ministro del Interior, Diego Santilli, aseguró este lunes que el oficialismo “va a tener los votos” necesarios para aprobar la reforma laboral en el Congreso y sostuvo que se trata de una ley que permitirá “generar trabajo”.

Santilli anticipó que el oficialismo tendrá el respaldo porque Patricia Bullrich hizo “un gran trabajo” en el Senado al igual que Martín Menem «en Diputados”, según expresó en declaraciones al programa “Esta mañana” por Radio Rivadavia.

Reforma laboral y un día clave este miércoles

Santilli agregó que para la sanción de la ley van a “dar un primer paso este miércoles” en la Cámara alta, aunque advirtió que habrá modificaciones en el proyecto original. ”El objetivo central de la ley no se ha modificado«, resaltó.

“El presidente Javier Milei, para los segundos dos años de su mandato, ha planteado claramente que el objetivo es crecer y generar trabajo formal, que es lo que necesitamos como país y esta ley va en esa dirección”, destacó.

Afirmó que para la Argentina “es importante tener una nueva ley laboral, porque es preciso modernizar leyes que se aprobaron cuando no existía el celular, ni el trabajo remoto, y otras situaciones que esta ley ayuda a mejorar”.

Más adelante señaló que “más del 50% de los trabajadores están en la informalidad y con esta ley van a pasar a la formalidad” con lo cual “van a tener acceso a una jubilación futura, a la salud, a vacaciones, a tener su sueldo bancarizado”.

Además, indicó que se apunta a “terminar con la industria del juicio que ha destruido el trabajo en la Argentina, y no precisamente en las grandes compañías que son las que más se pueden proteger, sino en las pymes”.

Santilli vaticinó que este año “vamos a tener una excelente agenda parlamentaria, no solo en extraordinarias sino también en ordinarias”, y destacó iniciativas como la Ley de Glaciares, con la que “le estamos devolviendo facultades a las provincias”.

Noticias Argentinas