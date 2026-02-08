Semana clave para el Gobierno: se conoce la inflación de enero y el Senado debate la reforma laboral

Se viene una semana clave para el gobierno de Javier Milei. Este martes 10 de febrero, el Indec informará la inflación de enero. Un día después, el Senado empieza a debatir la reforma laboral.

El nuevo dato de inflación viene luego de la salida inesperada de Marco Lavagna del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, mientras que a la par el Gobierno frenó la aplicación de una nueva fórmula para medir el Índice de Precios del Consumidor (IPC).

En la Cámara Alta, mientras tanto, el Gobierno se tiene fé con conseguir media sanción del proyecto de «modernización laboral». Sin embargo, preocupa cómo será la votación en particular.

Qué proyecciones hay con la inflación de enero 2026

Febrero arrancó de forma sorpresiva por la renuncia de Marcos Lavagna como titular del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Su salida, luego de un poco más de seis años de gestión, se da a pocos días de lo que iba a ser una renovación en la forma de medir la inflación, lo cual fue dado de baja por el Gobierno tras su desvinculación.

La renuncia se da luego de que el titular de Hacienda anticipara que el índice de precios del mes de enero se iba a ubicar aproximadamente cerca del 2,5%.

El estreno de una nueva fórmula de inflación en enero 2026 era un compromiso que tenía el Ejecutivo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en la última revisión.

Según reveló Infobae a partir de una fuente con acceso al despacho presidencial, la decisión se tomó porque «no es metodológicamente serio» implementar un nuevo sistema «en medio de un proceso abierto». Además, aseveró que la medición «iba a dar una décima de menos».

De acuerdo con el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del BCRA, los especialistas anticiparon que la inflación de enero rondará entre 2,4% y 2,6%, mientras que para febrero sostuvieron que bajará al 2,1%, marcando una leve desaceleración de la variación de precios.

Para la medición de febrero -con la inclusión de la canasta de consumo elaborada a partir de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017–2018– entre los puntos que se encuentra tras la polémica está el impacto que iba a tener las subas en las tarifas de gas y luz en la inflación.

Según ejemplificaron desde Bloomberg, las tarifas en el Área Metropolitana de Buenos Aires registran incrementos de 3,59% (luz) y 16,86% (gas), muy por encima del promedio de variación de precios del país. Una de las modificaciones del IPC es que la categoría «Viviendas y Servicios» iba a saltar del 9,4% de la ponderación a 14,5% (+5,1 puntos).

El Gobierno se tiene fé para la reforma laboral, pero preocupa la votación en particular

Según adelantaron desde Infobae, este lunes 9 a las 18 se realizará una cumbre entre La Libertad Avanza y sus principales aliados en donde se conocerá el borrador final de la reforma laboral, la cual se debatirá este miércoles 11 de febrero en el Senado.

El Gobierno ya dio por cerrado que el proyecto conseguirá la media sanción en la Cámara alta, pero comenzó a delinear la estrategia para la votación en particular.

En este marco, los gobernadores aliados a la administración libertaria presentaron una propuesta al ministro de Economía, Luis Caputo, ya que el proyecto original implica rebajar, aún más, la coparticipación de las provincias.

Entre los sectores aliados se encuentran Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Claudio Poggi (San Luis), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Leandro Zdero (Chaco).

“Los gobernadores aliados propusieron retirarlo de la reforma y que sea un proyecto fiscal aparte. Realizar la reforma en dos años: 50% en 2027 y 50% en 2028”, dijo una fuente de Casa Rosada al medio ya citado.

Además, entre los gobernadores peronistas «dialoguistas» metieron a la discusión que la modificación se fije por actividad, cuestión que aún no tiene un acuerdo fijo sobre qué sectores afectaría.

Las medidas que buscan implementar los gobernadores, aseguran desde las provincias, también estan pensada para conveniencia del Ministerio de Economía, que hace seis meses sufre la caída de la recaudación.

Desde las provincias señalan que la rebaja en Ganancias también afecta tanto al superávit fiscal como al financiamiento de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses).

En los calculos de los propios aliados de los libertarios, la reforma laboral tiene un costo fiscal de $2,6 billones, de los cuales $1,5 billones ( es decir, 0,15% del Producto Bruto Interno) los afrontan las provincias y la Ciudad de Buenos Aires.

Asimismo, el Tesoro Nacional dejaría de recaudar $1,069 billones (0,10%/PBI) y los fondos para los ATN pierden $26.556 millones.