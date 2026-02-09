La inflación en la Ciudad de Buenos Aires se aceleró al 3,1% en enero y marcó la mayor suba en 10 meses
El IPC de CABA viene en alza desde septiembre del 2025. Los rubros con más incrementos.
La inflación en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) se aceleró al 3,1% en enero y alcanzó el mayor nivel en 10 meses, según informó el Instituto de Estadística y Censos porteño (Idecba).
De esta manera, el Índice de Precios al Consumidor de Buenos Aires (IPCBA) registró un acumulado del 31,7% en los últimos doces meses. El dato es un anticipo de la cifra que habrá a nivel nacional.
Tendencia en alza en la inflación en CABA
La inflación en territorio porteño subió en enero 0,4 puntos porcentuales frente a diciembre (2,7%), continuando la tendencia de aceleración que viene exhibiendo el IPC desde septiembre pasado, cuando retomó la senda de las cifras superiores al 2%.
El reporte del organismo estadístico indicó que la variación de enero respondió fundamentalmente a las subas en las siguientes divisiones: Recreación y cultura, Restaurantes y hoteles, Alimentos y bebidas no alcohólicas, Seguros y servicios financieros y Transporte.
El aumento de precios en CABA sirve como anticipo al dato nacional que publicará el INDEC este martes 10 de febrero, que se espera que se ubique en torno al 2,5%, según estiman las consultoras privadas.
Durante el mes de enero, los Bienes registraron una suba de 2,3%, por debajo de los Servicios que aumentaron 3,5%. En la comparación interanual, los Bienes exhibieron una suba de 26,2% y los Servicios de 35,0%.
Desagregando por subíndices, durante el mes pasado la agrupación Resto IPCBA -proxy de la inflación núcleo- promedió un incremento de 2,2%. En términos interanuales, se desaceleró hasta 32,9% interanual (-0,7 p.p. respecto del mes previo). La agrupación Regulados, en tanto, aumentó 1,7% en enero, y trepó 30,9% a nivel interanual.
En enero, el mayor incremento entre las agrupaciones medidas estuvo en Estacionales, que escaló 15,8% impulsado por los consumo característicos de las vacaciones como el Transporte de pasajeros/as por aire (42,9%), los paquetes turísticos (41,6%), y los servicios de alojamiento (26,4%).
Inflación de enero en CABA: las subas por rubros
Así fue el alza por divisiones, en el mes de enero:
- Recreación y cultura: 7,4%
- Restaurantes y hoteles: 5,3%
- Alimentos y bebidas no alcohólicas: 4,0%
- Seguros y servicios financieros: 4,0%
- Transporte: 3,7%
