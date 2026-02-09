La inflación en la Ciudad de Buenos Aires se aceleró al 3,1% en enero y marcó la mayor suba en 10 meses

Se conoció el dato de inflación en la Ciudad de Buenos Aires (CABA). Foto: Gentileza NA.

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) se aceleró al 3,1% en enero y alcanzó el mayor nivel en 10 meses, según informó el Instituto de Estadística y Censos porteño (Idecba).

De esta manera, el Índice de Precios al Consumidor de Buenos Aires (IPCBA) registró un acumulado del 31,7% en los últimos doces meses. El dato es un anticipo de la cifra que habrá a nivel nacional.

Tendencia en alza en la inflación en CABA

La inflación en territorio porteño subió en enero 0,4 puntos porcentuales frente a diciembre (2,7%), continuando la tendencia de aceleración que viene exhibiendo el IPC desde septiembre pasado, cuando retomó la senda de las cifras superiores al 2%.

El reporte del organismo estadístico indicó que la variación de enero respondió fundamentalmente a las subas en las siguientes divisiones: Recreación y cultura, Restaurantes y hoteles, Alimentos y bebidas no alcohólicas, Seguros y servicios financieros y Transporte.

El aumento de precios en CABA sirve como anticipo al dato nacional que publicará el INDEC este martes 10 de febrero, que se espera que se ubique en torno al 2,5%, según estiman las consultoras privadas.

Durante el mes de enero, los Bienes registraron una suba de 2,3%, por debajo de los Servicios que aumentaron 3,5%. En la comparación interanual, los Bienes exhibieron una suba de 26,2% y los Servicios de 35,0%.

Desagregando por subíndices, durante el mes pasado la agrupación Resto IPCBA -proxy de la inflación núcleo- promedió un incremento de 2,2%. En términos interanuales, se desaceleró hasta 32,9% interanual (-0,7 p.p. respecto del mes previo). La agrupación Regulados, en tanto, aumentó 1,7% en enero, y trepó 30,9% a nivel interanual.

En enero, el mayor incremento entre las agrupaciones medidas estuvo en Estacionales, que escaló 15,8% impulsado por los consumo característicos de las vacaciones como el Transporte de pasajeros/as por aire (42,9%), los paquetes turísticos (41,6%), y los servicios de alojamiento (26,4%).

Inflación de enero en CABA: las subas por rubros

Así fue el alza por divisiones, en el mes de enero:

Recreación y cultura: 7,4%

Restaurantes y hoteles: 5,3%

Alimentos y bebidas no alcohólicas: 4,0%

Seguros y servicios financieros: 4,0%

Transporte: 3,7%

