ATE rechazó la oferta salarial del gobierno de Neuquén: «Tarde o temprano vamos a terminar teniendo el IPC»

Este viernes 14 de octubre se concretó la segunda reunión entre la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de Neuquén y el Gobierno, luego de que se cancelara el encuentro de ayer. El gremio liderado por Carlos Quintriqueo rechazó de plano la oferta salarial que el Ejecutivo llevo a los gremios estatales. «Tarde o temprano vamos a terminar teniendo el IPC», remarcó.

Quintriqueo planteó la necesidad de analizar el presupuesto neuquino para demostrar que la provincia tiene la capacidad de sostener el ajuste por Índice de Precios al Consumidor (IPC). Argumentó que la propuesta del Ejecutivo, un aumento trimestral atado a porcentajes fijos, resulta insuficiente y se alinea la pauta con las proyecciones de inflación del Gobierno nacional.

“El 2,5% que nos ofrecen por trimestre es el 10% que dice Nación que habrá de inflación, lo cual es mentira”, afirmó el dirigente. Por eso, ATE propuso al Gobierno conformar una comisión específica para examinar el presupuesto.

ATE Neuquén va por el IPC y rechaza a la pauta nacional

El gremio busca usar el análisis presupuestario para fundamentar que sí es posible mantener la fórmula de actualización salarial por IPC y no perder contra la inflación. Quintriqueo señaló que el presupuesto 2026 de Neuquén subestima la inflación al establecer una pauta del 10%, un número que contrasta con estimaciones privadas que superan el 20%.

Sostuvo que, con esa propuesta, el gobierno de Rolando Figueroa condena a estatales a que se degrade el poder adquisitivo del salario a lo largo de 2026. “Acá lo que se busca una pauta donde los trabajadores perdamos ante este modelo económico que viene a imponer Milei”, acusó.

Quintriqueo instó a que Neuquén preserve su autonomía y no ceda a las “imposiciones de un gobierno que viene a ajustar”.

Quintriqueo cuestionó al resto de los sindicatos estatales de Neuquén

El sindicato fue el último convocado a negociar. Quintriqueo criticó que otras organizaciones gremiales no hayan planteado una postura distinta ante la misma propuesta inicial. Calificó esto como una “aceptación implícita” del ofrecimiento.

Tras el rechazo categórico de ATE, el gremio y el Gobierno acordaron establecer dos mesas de trabajo para la próxima semana.

Una comisión se dedicará a tratar expedientes pendientes relacionados con los trabajadores de Salud. La otra, y la central para el debate salarial, se dedicará al análisis del presupuesto para que el Ejecutivo elabore una propuesta que ATE sí considere digna de discusión.

“Nosotros no nos vamos a dejar imponer una pauta que venga desde el gobierno nacional. Nosotros vamos a cuidar nuestras convenciones colectivas, pero también vamos a cuidar nuestro salario”, aseguró Quintriqueo.

Y enfatizó: «La forma de cuidar nuestro salario es esta, es sentarnos con los números sobre la mesa. Y sobre esa base, esos números, acuérdense que más tarde o temprano vamos a terminar teniendo el IPC que hoy vinimos a recuperar, porque ayer lo mataron en la otra mesa y nadie lo defendió».