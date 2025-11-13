Paritarias estatales en Neuquén: se conoció la primera propuesta salarial del Gobierno para 2026

El gobierno de Neuquén llevó un borrador inicial del esquema de actualización salarial que diseña para los trabajadores estatales en 2026. Lo hizo este jueves, en la segunda jornada de la negociación paritaria que se abrió la semana pasada.

El primer gremio convocado hoy por la mañana fue ATEN, que se presentó desde las 10 en el CAM encabezado por su secretario general, Marcelo Guagliardo.

Entrevistado por Diario RÍO NEGRO, indicó que no se trató de un ofrecimiento formal, sino de un planteo salarial en función de lo que, según explicaron los funcionarios del Ejecutivo, permiten aplicar las finanzas de la Provincia.

De acuerdo al referente del gremio docente, el Gobierno propuso una actualización del 5% para el primer semestre del año próximo, a pagarse con los sueldos de abril y julio, respectivamente.

Los incrementos, en concreto, serán de 2,5%, por el primer y el segundo trimestre del 2026. Un vez cumplido ese periodo, se convocaría a una «mesa de revisión» con el objetivo de «analizar» la «viabilidad» y «factibilidad» del acuerdo planteado.

Guagliardo cuestionó el esquema esbozado y dijo que no se acerca «en absoluto» a los planteos que había llevado desde el sindicato al encuentro de la semana pasada, que se realizó en Casa de Gobierno.

Analizó que, aunque no hubo una mención directa, se trata de un índice de actualización «en línea» con lo que pide el Gobierno nacional.

El secretario de ATEN también cuestionó el convenio por no ser anual y plantear una revisión semestral, con índices «claramente por debajo de la inflación».

Paritarias estatales en Neuquén: el cronograma de reuniones del Gobierno

Pese al desacuerdo, dijo que la mesa de negociación «quedó abierta». Las partes definieron pasar a un cuarto intermedio hasta el próximo encuentro, con fecha y horario todavía a definir.

Según informó el Gobierno esta mañana, el cronograma de reuniones con los sindicatos estatales iba a seguir a las 12 con los delegados de UPCN. Para las 14, en tanto, se había convocado a los representantes de la Unión Neuquina de Agentes Viales Provinciales (UNAVP) y para las 16, a la conducción de ATE.