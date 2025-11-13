El Gobierno de Neuquén reprogramó la reunión salarial con ATE para el viernes: aumentos por IPC en el centro del debate

El Gobierno de Neuquén suspendió la mesa salarial con la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). Desde el gremio confirmaron que se postergó para este viernes 14 de noviembre. La semana pasada, en la primera reunión paritaria 2026, el secretario general, Carlos Quintriqueo, reprochó que se quieran eliminar los aumentos según el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

«Se pasó para mañana», indicó Quintriqueo, aunque no tuvieron explicaciones sobre por qué se postergo.

Desde el Gobierno de Neuquén indicaron a Diario RÍO NEGRO que se reprogramó para mañana a las 13 horas. Este jueves a las 10 recibieron primero a los representantes de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN) y luego a la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN).

El ministro de Gobierno, Jorge Tobares, presentó un primer borrador sobre el esquema de actualización salarial que planean implementar para los trabajadores estatales a partir de 2026. Esta iniciativa marca un intento de dejar atrás el actual mecanismo de incrementos trimestrales ajustados por IPC, vigente hasta enero del año próximo.

Paritaria 2026: Neuquén ofreció un 5% de aumento para el primer semestre

El ministro de Gobierno, Jorge Tobares, se reunió con ATEN y llevó una propuesta concreta, a diferencia del primer encuentro de la semana pasada. Sin embargo, el secretario general, Marcelo Guagliardo, no se quedó nada conforme.

Les ofrecieron una actualización del 5% para el primer semestre del año próximo, en abril el 2,5% y el 2,5% restante en julio. El dirigente cuestionó el esquema y dijo que no se acerca «en absoluto» a los planteos que habían llevado desde el sindicato al encuentro anterior.

Una vez efectuados estos ajustes, la Provincia se comprometería a convocar a una «mesa de revisión» con los gremios para evaluar la «viabilidad» y la «factibilidad» de continuar o modificar el acuerdo en la segunda mitad del año.

Guagliardo señaló que los índices de 2,5% por trimestre se encuentran «claramente por debajo de la inflación» proyectada. Agregó que este mecanismo de actualización se alinea con la política de contención salarial promovida por el Gobierno de Javier Milei.

A pesar del profundo desacuerdo en torno a las cifras presentadas, el gremio docente indicó que el espacio de diálogo se mantiene abierto. Las partes acordaron pasar a un cuarto intermedio. Queda pendiente definir la fecha y el horario del próximo encuentro.

Marcelo Guagliardo, secretario general de ATEN, cuestionó la oferta salarial del Gobierno de Neuquén. (Foto: Florencia Salto).

Paritarias 2026 en Neuquén: El Gobierno advierte que “hoy la realidad es distinta” a 2025

Tras la primera reunión, la secretaria de Hacienda y Finanzas, Carola Pogliano, ofreció un panorama detallado de la situación fiscal de la Provincia. La funcionaria reconoció que, si bien Neuquén mantiene el superávit, este resulta más reducido que en el año 2024. Así, la continuidad del ajuste por IPC será un punto de alta tensión en la mesa de discusión.

Pogliano estableció un tono diferente para esta ronda de negociaciones. “El año pasado, con una situación fiscal más favorable, pudimos corregir inequidades en educación y otros sectores. Hoy la realidad es distinta”, expresó.

La secretaria insistió en que el objetivo principal es cumplir los compromisos salariales con fondos propios. La Provincia busca lograr un acuerdo sin poner en riesgo la sustentabilidad de sus cuentas.

La funcionaria subrayó que todo acuerdo que firmen debe ser «cumplible». La gestión establece tres grandes prioridades: garantizar la estabilidad financiera, el pago a tiempo de los salarios y la continuidad de la obra pública.