ATE aceptó la oferta salarial, pero los docentes de Neuquén no

Luego de varios encuentros para negociar el salario de estatales en Neuquén, el gobierno realizó un nuevo ofrecimiento a ATE atado al IPC y el gremio aceptó esta mañana, con una manifestación en su sede. Por su parte, ATEN no tuvo una nueva propuesta y las clases iniciarían con paro.

El sindicato de ATE había recibido el miércoles la misma propuesta que se le había planteado a ATEN el martes, de una suba en abril del 35% y una nueva en julio del 20%, pero se les adelantó una nueva convocatoria ayer al mediodía para presentar la contraoferta.

Luego de un contundente rechazo tras las primeras negociaciones, la nueva propuesta a estatales llegó este jueves al mediodía, Esta Implica actualizar los sueldos de forma trimestral con un ponderado del 50% del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Estadística y Censos de Neuquén y un 50% del que mide Indec. Las subas serían en abril, julio, octubre y enero del 2025, acumulativas sobre los haberes del mes anterior.

Este viernes, el gremio de ATE realizó un plenario y aceptó la oferta del gobierno. En su sede, en calle Yrigoyen la calle Yrigoyen realizaron una manifestación. «Se aprobó por unanimidad la propuesta salarial 2024. Desde la tarde de ayer, jueves 29 de Febrero, seccionales del interior de la provincia realizaron asambleas para someter a votación la propuesta salarial, la que fue aprobada por amplias mayorías«, señalaron.

Los docentes, en cambio, no tuvieron aún nuevo ofrecimiento y hoy unificarán las mociones de sus asambleas para formalizar el rechazo en un plenario que se hará desde las 9 en Cutral Co. Se esperaba que el gobierno apure una nueva convocatoria al gremio para evitar un inicio de clases con paro el lunes, como ocurrirá si se sostiene la anterior propuesta.

«ATEN difícilmente acepte una propuesta salarial que represente resignar el mes de mayor inflación del año. El gobierno debería reconocer eso y evitarnos a todos un conflicto innecesario», expresó a Diario RÍO NEGRO el secretario general, Marcelo Guagliardo.

Por su parte, el ministro de Gobierno de Neuquén, Jorge Tobares, manifestó a Diario RIO NEGRO en el inicio de sesiones en la Legislatura este viernes que esperarán los resultados del plenario de ATEN, pero confirmó que le presentarán la misma propuesta a todos los sindicatos estatales. «Esta propuesta va a ser la política salarial del gobierno para este 2024«, manifestó.

Paritaria en Neuquén: qué ofrece la nueva propuesta

La nueva oferta fue confirmada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y Viales propone el abono de una suma fija de $150.000 en el mes de marzo el pago por ropa de trabajo actualizado de $154.000 a cobrar en el mes de abril.

También ofrece una actualización por IPC con los haberes de abril a cobrar en el mes de mayo con continuidad durante el 2024.