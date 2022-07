ATE, Unter y Asspur llevan sus reclamos al Centro Cívico en Bariloche

Los gremios estatales ATE, Unter (docentes) y Asspur (hospitalarios) unifican sus reclamos en rechazo a la última propuesta salarial del gobierno de Río Negro, con una manifestación en el Centro Cívico a partir de las 11.

Con consignas contra la oferta de 11.000 pesos de sumas en cuotas para los meses de julio, agosto y septiembre, los gremios saldrán hoy a las calles en el contexto de los paros por 48 horas resueltos por las centrales sindicales.

ATE llevará la consigna para que ningún estatal “sea pobre ni discriminado”, con un pedido expreso de que los salarios sean por encima del costo de la canasta básica familiar y con índices superiores a la inflación.

“Por aumento real, acumulativo, remunerativo y boniflicable”, exige el sindicato que en Bariloche conduce Úrsula Caracotche, que suma además una consigna de rechazo al acuerdo nacional con el FMI.

ATE Bariloche la semana pasada realizó una jornada de protesta cuando en Viedma se realizaba la paritaria en la que el gobierno realizó modificaciones a la propuesta inicial, con corrimientos de fechas de pagos.

Unter también cumple hoy el segundo día de paro tras el receso escolar y se movilizará al Centro Cívico para exhibir su rechazo a la política salarial del gobierno de Arabela Carreras, una postura que defendió el viernes en el Congreso Extraordinario donde por unanimidad se resolvieron las medidas de fuerza de esta semana.

Patricia Lande, secretaria general del gremio docente en Bariloche, señaló que el sector no aceptará “esas sumas fijas. Queremos estar por encima de la inflación”.

En tanto, Asspur -que hoy comienza las 48 horas de paro en los hospitales- también convocó a las 11 en Cívico e invitó a la comunidad a “decirle no a este gobierno, no a aumentos miserables, no a sumas en negro, no al abuso y al maltrato laboral”.