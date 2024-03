ATEN define en asamblea si acepta la propuesta salarial del Gobierno de Neuquén

El gremio de los docentes de Neuquén (ATEN) realiza su tercera jornada de paro por 72 horas. Ayer, fueron convocados a una mesa de negociación que tuvo como resultado el ofrecimiento de no descontar los días de paro, aunque informaron que no hubo cambios significativos en la propuesta salarial. Desde las 9 realizan asambleas en toda la provincia para discutir la nueva propuesta que les ofreció el Gobierno.

Ayer, mientras el gremio docente llevaba adelante su segunda jornada de paro y permanencia en las puertas de Casa de Gobierno, tuvieron una nueva mesa de negociación. La secretaria general de ATEN seccional capital, Angélica Lagunas, anticipó a Diario RÍO NEGRO que la oferta «no tiene ningún cambio sustancial con la anterior», razón por la cual se impulsará el rechazo.

Por su parte, el Gobierno informó a Diario RÍO NEGRO que el gremio debe aceptar la oferta para que la devolución de los días sea efectiva. De no ser así, sigue vigente el decreto.

«No paga IPC de enero, no aumenta las partidas y solo agrega el no descuento de días de paro, no estaríamos aceptando esta propuesta desde la directiva (seccional capital) «, expuso la referente gremial.

Desde las 9 el gremio docente comenzó con las asambleas en toda la provincia para definir si aceptan o rechazan la propuesta. Pasado el mediodía, las asambleas siguen en toda la provincia.

Según los primeros votos, en las asambleas de Chos Malal, Cutral Co y Añelo, aceptaron la propuesta, mientras que Zapala, Senillosa y Plottier rechazó.

El paro y la permanencia se desarrolló durante la mañana del lunes y el martes. En las primeras horas las calles que rodean la Casa de Gobierno no estuvieron cortadas, pero, el lunes, cerca las 9 comenzó a la interrupción del tránsito y estuvieron bloqueadas las calles La Rioja, Julio A. Roca y Santiago del Estero.

La permanencia siguió hasta el martes y luego de casi dos horas de permanencia en el segundo día, el Gobierno convocó a los docentes para una mesa de negociación. Llegado el mediodía fueron a un cuarto intermedio por 20 minutos.

Según informaron desde el gremio en conferencia de prensa, había «un punto clave que no permite continuar discutiendo la totalidad del pliego y tiene que ver con las consecuencias que ha tenido el decreto», manifestaron. «Tiene que ver con la quita del presentismo y los descuentos del día de pago «, mencionaron.

Además del ministro de Gobierno, Jorge Tobares y el secretario general de ATEN, Marcelo Guagliardo, participaron de la mesa la ministra de Educación, Soledad Martínez, la secretaria de Hacienda, Carola Pogliano, la subsecretaria de Políticas Educativas a cargo de la presidencia del Consejo Provincial de Educación (CPE) de la provincia de Neuquén, Glenda Temi y el subsecretario de Gobierno, Juan Grandi.

ATEN define en asamblea si acepta la propuesta salarial del Gobierno de Neuquén: sospechan que el gobierno creó un grupo para «convocar punteros»

Las 22 seccionales de ATEN, el sindicato docente de Neuquén, votarán hoy su aceptación o rechazo a la última propuesta salarial que hizo el gobierno de Rolando Figueroa, en un contexto enrarecido por la irrupción de una red de «docentes responsables» que promueve el levantamiento del paro.

Desde el gremio denunciaron que la «Red Aulas Abiertas», que tiene presencia en redes sociales desde la semana pasada, estuvo enviando correos electrónicos con información «robada de las bases de datos» para invitar a los trabajadores a participar de las asambleas.

«Otro ciberdelito del gobierno», planteó Patricia Jure, referente de la seccional Capital del sindicato. Expuso que la organización, a través del correo redaulasabiertas@gmail.com, hizo envíos «masivos» para definir la instancia de deliberación como «crucial».

La «Red Aulas Abiertas» tiene una página en Facebook que, según la información de la red social, fue creada el 21 de marzo, es decir, el jueves pasado. El perfil, que no indica quién lo creó, define al grupo como «una organización conformada por docentes comprometidos con la educación y los derechos de los niños en la provincia de Neuquén». «Nos hemos unido en contra del paro sindical, el cierre de escuelas y la suspensión de clases», indica.