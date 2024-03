Figueroa reabrió el diálogo: cambios en la oferta salarial que ATEN llevará hoy a las asambleas

El gobierno provincial reinició ayer el diálogo con los representantes de ATEN, en un intento por clausurar el conflicto que esta semana sumará 11 días sin clases en las escuelas de Neuquén. La llave para destrabar la negociación la encontró en los descuentos por los días de paro, prenda de negociación para que las asambleas acepten el nuevo ofrecimiento.

Las 22 seccionales reunirán a sus afiliados desde esta mañana. En el caso de Capital, la más numerosa y de perfil opositor, será a las 8 y la secretaria general Angélica Lagunas ya anticipó que mocionarán el rechazo.

La negociación con ATEN llegó ayer a la mañana, tras la reunión política que encabezó el gobernador Rolando Figueroa el lunes en el Espacio Duam para alinear la estrategia frente al conflicto. Por el Ejecutivo, los enviados a la mesa fueron nuevamente Jorge Tobares (Gobierno) y Soledad Martínez (Educación), además de otros funcionarios de segunda línea. Pasado el mediodía, el secretario general del sindicato, Marcelo Guagliardo, salió con el nuevo ofrecimiento en la mano: “el gobierno hace un compromiso de que no hay descuentos y que los días que se hayan descontado se devolverán antes del 8 de abril”.

Los 11 cambios de la oferta

En un texto que distribuyó entre los afiliados, la conducción sintetizó en 11 puntos las modificaciones que planteó la oferta presentada ayer por el gobierno, por fuera de lo que se mantiene igual, las actualizaciones atadas al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

La más significativa, porque no estaba contemplada en la anterior, es la modificación del adicional que los docentes cobran por decreto 233/15. Pasará a llamarse ahora “Estado Docente” (remunerativo y bonificable) y aumentará en un 36% sobre la antigüedad de cada rango. “Refuerza nuestra escala salarial”, aseguraron desde ATEN.

Por otra parte, indicaron que la nueva propuesta adelantará a abril, en lugar de mayo los incrementos de las ubicaciones por zona y que las sumas extraordinarias, así como el ítem de “conectividad provincial” no estarán atadas al presentismo.

Estos bonos llegarán a los jubilados, a quienes se les pagará en abril la deuda acumulada por zona.

El acta, además, eliminó la cláusula que condiciona la continuidad de las actualizaciones por IPC a la realidad macroeconómica del país y las posibilidades que tenga la provincia.

Entre otros compromisos, el gobierno añadió la actualización mensual de las partidas de comedor y refrigerio partir de abril y el mantenimiento de las mesas técnicas.

Las condiciones para devolver los días

“No paga IPC de enero, no aumenta las partidas y solo agrega el no descuento de días de paro. No estaríamos aceptando esta propuesta desde la directiva (seccional Capital)”, dijo ayer Lagunas a Diario RÍO NEGRO.

El gobierno tiene expectativa de que el esfuerzo por la aceptación venga de la conducción provincial que dirige Guagliardo, quien ya había mostrado una posición favorable cuando se debatió la anterior, que fue plasmada finalmente por Figueroa vía decreto.

Ayer hubo mucha insistencia del Ejecutivo por explicar que el compromiso de no descontar o devolver los días de paro será solo si el gremio acepta la nueva propuesta en asambleas. De lo contrario, “sigue vigente el decreto 245”, indicaron.

El tema recaló ayer también en la Legislatura, donde oficialismo y oposición discutieron la posición del gobierno frente al conflicto docente. Hubo reclamos para que la ministra Martínez asista a dar explicaciones, a raíz de un proyecto de Andrés Blanco (PTS-FIT) para que la Cámara rechace el decreto de Figueroa.

“Tiene una clara táctica antisindical, de imponer una propuesta unilateralmente y atacar el derecho a huelga”, planteó el legislador. La respuesta vino tanto del MPN como de Comunidad, ya que ambos bloques propusieron despachos alternativos en sentido opuesto. Es decir, pidieron que la Legislatura apoye las acciones del gobierno para garantizar los días de clase.

Ninuno de los proyectos obtuvo despacho y todas las propuestas seguirán en comisión hasta la otra semana.