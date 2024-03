ATEN define un nuevo paro en las escuelas de Neuquén: «Es el gobierno el que tiene la respuesta»

La conducción del sindicato docente ATEN aseguró hoy que está en manos del gobierno que los estudiantes de Neuquén vuelvan a las clases, con la convocatoria a reabrir la mesa de negociación salarial. La secretaria adjunta, Cintia Galetto, afirmó hoy en RÍO NEGRO RADIO que la tendencia que surgió de las asambleas de ayer es concretar un nuevo paro de 72 horas y que el plenario definirá qué acciones realizarán esos días.

«Hubo mucha participación de compañeros y compañeras, más de 5.000. En el último proceso habíamos tenido 5.600 reunidos para discutir una propuesta que, en su momento, fue insuficiente. Hay una tendencia a esa medida de 72 horas», aclaró este viernes.

El plenario se convocó a las 10 en la seccional que el gremio tiene en Cutral Co.

La docente consideró que «quien tiene la respuesta a esta situación, no solamente con un paro de 72 horas o de 24 horas es el gobierno de la provincia» y recordó que «el proceso de mesas de negociaciones se inició una semana antes del inicio del ciclo lectivo y se trabó con un decreto el sábado pasado». «Este proceso es consecuencia de no sentirnos escuchados», planteó.

Respondió a las acusaciones del gobiero respecto de que el conflicto es parte de una interna del sindicato y sostuvo que «no tiene que ver» con eso, «sino con una participación activa de cada uno de nosotros y nosotras y con que el gobierno de la provincia escuche que las propuestas no son suficientes». También añadió que hay escuelas que hoy no están abiertas «no por un paro nuestro sino porque no están garantizadas partidas, infraestructura o transporte».

«Lo esencial hoy es poder exigir que se abra la mesa de negociación nuevamente, que haya una propuesta para discutir porque lo que ha venido llevando a la mesa claramente es insuficiente para los trabajadores de la educación», evaluó.

Galetto dijo que hoy «no hay ningún diálogo» con el gobierno de Rolando Figueroa, pero que están «totalmente predispuestos» a sentarse, si hay una convocatoria.

Respecto del acatamiento a las medidas de fuerza, no dio porcentajes, pero consideró que «realmente fue alto». «Vemos que los compañeros y compañeras le están poniendo el cuerpo a lo que definen las asambleas, que vienen siendo masivas. Nuestro sindicato está más unido que nunca, con mucha participación. La solución a la situación actual es la convocatoria a una mesa de negociación urgente», afirmó.

