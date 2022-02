Bibliotecarios protestan por el cambio de carácter de los títulos en Neuquén

A las 9, bibliotecarios de la Neuquén Capital se concentraron frente al Consejo Provincial de Educación (CPE) para reclamar por el cambio de carácter en sus títulos. Quienes tienen cargo docente como bibliotecarios, pasarían a la categoría de habilitados y quienes están habilitados en la actualidad se recategorizarían como supletorios.

Según detalló el bibliotecario e integrante de la Secretaría de Condiciones Laborales de ATEN, Juan Celedon, el CPE «sacó algunas resoluciones» en las que «compañeros que tenían carácter docente lo han bajado a habilitante y si tenía habilitante lo han bajado a supletorio». Esto hace que «quedemos en desigualdad de condiciones para acceder a nuestros cargos», explicó en diálogo con AM Cumbre.

A su vez, reclamaron no haber sido informados de estas medidas. «Tiene un poco que ver con la pandemia. A veces no accedemos a toda la información que se produce en el consejo de educación y no nos han pedido opinión», señaló. Por esta razón, «vamos a hablar con vocales gremiales, que son nuestros compañeros que están en el consejo, con la junta de competencia de títulos y a pedir una revisión de esa decisión tomada«.

Al momento de tomar un cargo, Celedon expresó que «ya en las asambleas presenciales nos encontramos a veces por debajo de otros compañeros que son docentes, pero que no tienen la formación para nuestro lugar de trabajo». Por lo que la situación de recategorización baja «nos deja en desigualdad de condiciones y nosotros lo que pedimos es respeto al estatuto del docente«, que dispone que los profesores sean suplentes y no habilitantes o docentes para el cargo de bibliotecario.

Por otra parte, pidieron la creación de más cargos en escuelas primarias. «Años atrás se crearon 50 cargos de bibliotecarios para toda la provincia. Es muy mínimo», advirtió Celedon. A su vez, detalló que sobre el total de escuelas que hay en Neuquén Capital, que «serán unas 100, tenemos sólo 15 cargos«.

Retomaron también el pedido de establecer una instancia de formación profesional en la Universidad del Comahue. «Nosotros somos una enorme cantidad de bibliotecarios que nos formamos en el 2000 aproximadamente y después de eso no hemos logrado que la universidad abra de nuevo la carrera», lo que produce que no haya nuevos profesionales en el área.