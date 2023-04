Conflicto docente en Río Negro: ¿continúa el paro de Unter esta semana?

El pasado viernes, el reclamo salarial docente cerró un nuevo capítulo. Luego de una extensa reunión en la sede del Ministerio de Trabajo el gobierno rionegrino logró mejorar su oferta –pasó del 5,5% al 7 para llegar a un acumulado del 50,77 hasta agosto-, aunque los delegados de Unter continuaron considerando insuficiente la propuesta presentada.

Desde el gremio docente indicaron que «el ministerio informó que quedan pendientes de liquidación el 1% correspondiente a febrero y el 2% de marzo, ya que en febrero se liquidó un 5% de aumento a cuenta de futuros acuerdos y en marzo se liquidará el mismo porcentaje de igual manera» y que «la oferta de recomposición salarial al mes de agosto alcanzará el 50,77% de aumento acumulado».

Ante esta situación, la conducción reafirmó el paro de 72 horas previsto para esta semana, que iniciará mañana y se extenderá hasta el miércoles 5 inclusive. Desde el Consejo Directivo Central indicaron que «la representación gremial en la paritaria ratificó plenamente lo definido en los ámbitos orgánicos de resolución».

Por otra parte, esta nueva oferta será analizada en un nuevo Congreso Extraordinario el próximo lunes 10. El lugar en donde se llevará a cabo aún no esta definido.

Paro docente: la postura de la gobernadora Carreras

La semana pasada el gobierno de Río Negro había quedado expuesto ante tres conflictos simultáneos, con policías sumándose a los reclamos impulsados por trabajadores de hospitales y por los docentes. Ante esa tensión en aumento, la reacción oficial fue adelantar la convocatoria a nuevas paritarias con los gremios para el viernes.

Tras el encuentro, la gobernadora Arabela Carreras planteó que hay una diferencia entre la negociación del sindicato docente y el resto de los gremios de la provincia. “Todos, excepto UNTER, han aceptado esta propuesta salarial que supera la inflación, propone una recuperación respecto del año pasado, con un aumento para marzo del 7%; se suma un 1% retroactivo correspondiente al mes de febrero, un aumento del 100% en las asignaciones familiares, un aumento del 100% en el concepto de movilidad docente, con un incremento del 20% en el tope de kilómetros reconocidos. La propuesta también incluía el pago de 10% adicional no remunerativo no bonificable por única vez, equivalente al 10% otorgado oportunamente como anticipo de los haberes de noviembre de 2022″, señaló.

Y en la misma línea, añadió: «Esto no significa que los salarios estén navegando en la abundancia, porque en tiempos donde la inflación hace mella en el poder adquisitivo de los sueldos la situación es muy compleja, pero demuestra la voluntad del Gobierno de acompañar a sus trabajadoras y trabajadores”.

Carreras consideró que “en el caso particular de la UNTER se ha dado una situación totalmente anómala, pero que ya se ha vivido en otras oportunidades, sobre todo vinculada a años electorales, lo cual es tristísimo porque tienen de rehenes a los niños y jóvenes que deberían estar en la escuela y sin embargo están en sus casas porque la mayoría de los docentes no va a trabajar. Incluso no cumplen con la conciliación obligatoria, que tiene el sentido de pacificar y que las partes puedan volver a sentarse a dialogar”, indicó en declaraciones a LU19.

En la previa de la reunión paritaria había afirmado que el paro de Unter «es político» y adelantó que las multas que recibiría el gremio llegarían a los 1.000 millones de pesos, a partir de las actuaciones que lleva adelante el Ministerio de Trabajo de la provincia.