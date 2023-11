Conflicto gremial en Cinco Saltos: continúa el reclamo y aseguran que «no se ha conseguido respuesta»

Los gremios municipales de Cinco Saltos se manifiestan frente al edificio municipal desde hace una semana para reclamar la revisión de las recategorizaciones y el pase a planta de más de 300 empleados contratados. Aseguraron que aún no tuvieron respuesta del Ejecutivo.

La delegada de UPCN Cinco Saltos, Janet D´Angelo dialogó con Diario RÍO NEGRO y explicó cómo se encuentra la situación. «Hoy presentamos una nota pero la verdad no se ha conseguido ninguna respuesta del poder«, planteó.

UPCN, Soyem y ATE se encuentran en las inmediaciones del edificio municipal de Cinco Saltos realizando un reclamo que inició poco después de que Liliana Alvarado asumiera su gestión como intendenta. Los gremios municipales piden que se revisen los modos de contratación que tienen más de 300 empleados, así como también que se realice un incremento salarial.

«Ahí arrancó un poco el enojo, dicen que no hay dinero ni para el aumento de sueldo que nos corresponde, pero otro problema es que nos liquidaron hasta junio. Ahora firmó los pagos por julio, agosto y septiembre», sostuvo la delegada. Y agregó que «al nuevo intendente le va a quedar la responsabilidad de pagar octubre, noviembre y diciembre».

Mientras tanto, los gremios continúan en asamblea permanente a la espera de una solución. Hoy se cumple una semana desde que inició la medida de fuerza. Los gremios esperan llegar a un acuerdo antes de que inicie la nueva gestión municipal.

«Estamos en contacto con el nuevo intendente y no puede arrancar con la municipalidad vacía así que a los trabajadores de distintos sectores posiblemente les haga un contrato hasta el 31 de diciembre y los otros irá viendo durante el transcurso del mes», comentó D´Angelo.,

Conflicto gremial en Cinco Saltos: el jueves habría una respuesta municipal

La delegada de UPCN Cinco Saltos adelantó que «el jueves en teoría nos tendrían que dar respuesta a nuestra nota«.

Según detalló D´Angelo, en el escrito denunciaron que «la intendenta Alvarado increpó mal a distintas compañeras del sector de barrido. Les decía ´yo te deje en planta´. Uno se siente un objeto».

Y agregó: «Esos pases a planta fueron por un llamado a concurso en el que rindieron, no somos una cosa, somos trabajadores«.

Entre los distintos puntos que le reclaman a la intendenta, Liliana Alvarado, detallaron: «El otorgamiento de las categorías correspondientes a su gestión no es claro y solo manifiestan voluntad. En la continuidad de los contratos mencionan que se le va a plantear al intendente electo sobre la continuidad de los contratos pero tampoco les deja tranquilidad a los y las compañeras. En cuanto a los porcentajes manifestados le comunicamos que no son reales, inclusive incluyendo este último 12% no es posible llegar al 103% manifestado por usted ayer. Es por eso que queremos que el contador se exprese en la asamblea y aclare las dudas«.