Continúa el conflicto en Salud: anuncian paros y movilizaciones para la próxima semana

El martes y miércoles de la próxima semana el personal de salud de Cipolletti continuará con jornadas de lucha. Una vez más la Asociación Sindical de Salud Pública de Río Negro (Asspur) reclama por la falta de equipamientos y profesionales en el hospital. También, piden que el salario mínimo sea igual a la canasta familiar.

La secretaria adjunta de Asspur y trabajadora del hospital de Cipolletti, Cecilia Chavero comentó que no están pudiendo realizar sus tareas profesionales por las falencias que se presentan en el establecimiento. «Estamos a la espera de respuesta por parte del gobierno. Hace un año que tenemos un mamógrafo que no podemos utilizar, en pediatría no hay profesionales para cubrir los puestos», expresó Chavero.

Sumado a esto el personal del hospital de Cipolletti se mantiene alerta en cuanto a la finalización de la obra de ampliación de terapia intensiva. «Hay solamente cinco camas en terapia intensiva. Agustina, un caso lamentable, estuvo internada todo el tiempo en la guardia por la falta de camas«, manifestó Chavero.

Además, explicó que el gobierno les planteó una reunión para mediados de julio para debatir acerca del pliego de reivindicaciones que surgió de las asambleas que viene teniendo el gremio hace semanas. Los reclamos incluyen el incremento del salario mínimo para que iguale a la canasta básica familiar, el blanqueamiento del 75% del sueldo que se cobra en negro y la baja de la edad jubilatoria, además de las refacciones necesarias en el hospital de la localidad.

Los trabajadores de salud denuncian que han realizado jornadas laborales de hasta 16 horas por falta de personal. Hasta no tener respuestas el personal de salud pública continuará con los paros garantizando siempre una guardia mínima para la comunidad.