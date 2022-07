Quién era Agustina Fernández, la joven estudiante de Cipolletti brutalmente atacada

Agustina Fernández era una joven de 19 años que había llegado a Cipolletti a estudiar una carrera, soñaba con ser médica. La joven estudiaba en la Facultad de Ciencias Médicas de la ciudad. Durante un robo en un departamento del complejo donde vivía fue atacada gravemente. Este miércoles, los médicos del hospital de Cipolletti determinaron que tenía muerte cerebral.

Las compañeras y amigas de Agustina Fernández la recuerdan como una chica muy cálida.

Jazmín Muñoz, compañera de la facultad expresó, «la conocí este año virtualmente, al día siguiente nos juntamos en la residencia de una de las chicas a estudiar y a partir de ahí nos juntamos siempre. Ella era muy cálida, nos llevamos super bien, era como una mamá siempre te cuidaba, te hacía sentir muy cómoda, no te juzgaba. Ella quería ser médica, no tenía un plan b. Siempre decía que tenía que ser médica sí o sí. Recuerdo que si no entendía algo en una clase se conectaba en todas las comisiones para entender el tema. Estuvo muy poco tiempo en mi vida, pero por lo poco que la conocí te hacía sentir muy bien. Siempre hablaba de su familia, de su hermanita, muchas veces tuvo ganas de volver a La Pampa, pero se quedó porque quería estudiar».

Desde Santa Rosa, uno de sus profesores del colegio secundario Mabel Peralbo la recordó como una joven muy alegre, con ganas de hacer cosas. «Era una pampeana con el sueño de ser médica en Cipolletti, no es casualidad que hace cuatro años, su organización sin fines de lucro que creó para una actividad de la escuela haya elegido que su objetivo social sea la donación de órganos, me acuerdo que le había pedido maquetas. A ella se le ocurrió hacer una torta en forma de cerebro, su equipo era muy creativo, rompían todos los esquemas. A Agustina, siempre la vi callada, preocupada por ayudar al equipo, estudiar responsablemente, no se metía con nadie, era conocida por sus actividades y presentaciones sociales en Santa Rosa», posteó en Instagram Juan Ignacio Viera, docente del colegio.

También, desde el club «Somos Yes» del cual formaba parte en Santa Rosa le dedicaron unas palabras. «No puedo no escribir algo, porque desde el momento que te ofrecí ser parte de nuestro staff y grupo de promoción, te sumaste sin dudarlo, nos diste una mano enorme en redes sociales promocionando el boliche. Con el pasar de las noches compartidas forjamos una amistad increíble. Hoy lamentablemente, nos abandonaste, pero siempre te vamos a recordar con esa alegría, sencillez y humildad que te caracterizaba. Solo siento dolor y una inmensa tristeza. Esperemos que la justicia actúe lo más rápido posible».

Por su parte su mamá, Silvana Cappello publicó en Facebook «no paremos hasta saber la verdad. Mi bebe luchó por estudiar, por un futuro. Hoy (por ayer) está donando sus órganos, dando vida que no le permitieron vivir».

Hasta el momento no hay certezas de lo que ocurrió la tarde del sábado en aquel departamento, la justicia se encuentra abocada a investigar el hecho.

Durante esta mañana la gobernadora arribó a la ciudad para interiorizarse sobre el caso y reunirse con el intendente Claudio Di Tella para compartir los avances de la investigación, además de transmitir todo el apoyo del gobierno provincial para esclarecer el caso lo más pronto posible.

Carreras ratificó el compromiso con la familia y con los vecinos de Cipolletti para investigar el hecho. La gobernadora expresó, «condenamos este y todo tipo violencia, ponemos todo el recurso humano y técnico de la provincia a disposición de la urgente resolución del caso».

Durante la reunión con el jefe comunal se acordó reunirse horas más tarde con la ministra de Seguridad y Justicia, Betiana Minor, fiscales, policía provincial y autoridades municipales.

Lo que se sabe el hecho

El hecho ocurrió durante el sábado dos de julio, en horas de la tarde la joven fue salvajemente atacada según la principal hipótesis en una ocasión de robo en el departamento de un amigo cercano a ella, de la calle Confluencia.

Agustina fue encontrada por Pablo Parra, se habían encontrado en el departamento del joven a compartir una cena. Según testimonios de Parra «la dejó en el departamento y se ausentó durante una hora, al regresar la encontró tirada e inconsciente en el suelo”.

La justicia investiga si el hecho ocurrió el sábado entre las 19 y 22. Según el joven, los ladrones se llevaron mil dólares, su celular y el de Agustina.

Agustina permaneció internada hasta ayer, cuando se comprobó que tenía muerte cerebral. Como Agustina era donante expresa la familia procedió con la donación de órganos que se realizó ayer por la mañana en el hospital de Cipolletti. Luego de un gran operativo de ablación los órganos de la joven fueron trasladados por personal del Incucai a Buenos Aires.

Durante la tarde del miércoles, en Cipolletti hubo una multitudinaria marcha en la que la comunidad pidió justicia y que el caso no quede impune.

Actualmente los investigadores trabajan sobre las cámaras de seguridad que hay en la zona y en los sectores por los que Parra dijo que circuló. Estos resultados determinaran la credibilidad de la última persona que vio a la joven con vida antes del ataque.

En el caso intervinieron un equipo de fiscales conformado por Martin Pezzetta, Julieta Della Cha y Rocío Guinazù. También participan en la investigación personal policial de la Brigada de Investigaciones, el Gabinete de Criminalística, que tratan de dar con los posibles autores del crimen.