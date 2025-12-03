Dos sanatorios de Bariloche cortaron las prestaciones a los afiliados del Ipross

El corte de las prestaciones en el HPR y el IMI a los afiliados del Ipross de Bariloche comenzó el lunes. (foto de archivo)

Desde hace tres días, miles de afiliados y afiliadas del Ipross de Bariloche y Dina Huapi tienen problemas de atención porque el Hospital Privado Regional (HPR) y el Instituto Médico Integral (IMI) cortaron las prestaciones.

Desde el Ipross informaron este miércoles que las prestaciones en esos sanatorios están suspendidas hasta que se renueven los convenios respectivos con la obra social de los empleados estatales rionegrinos.

Esta mañana de miércoles, la secretaria general de Unter, Adriana Lizaso, y la secretaria gremial, Norma Pérez, estuvieron reunidas con la delega del Ipross en Bariloche. “Desde el lunes están cortadas las prestaciones en el HPR y en el IMI”, explicaron las dirigentes en un video que difundieron por redes sociales.

Cuestionaron la situación que afrontan los afiliados. Evaluaron que las autoridades de la obra social podían haber iniciado las negociaciones con estos dos prestadores antes de que vencieran los convenios.

Contaron que el martes habían concurrido a las oficinas del Ipros en la calle Mitre al 700 de Bariloche para consultar a la delegada local cómo marchan las negociaciones con los prestadores para que se restlezca la atención a los afiliados. Sin embargo, hasta el momento no había una solución a la vista.

Advirtieron que hubo afiliados que tuvieron que cancelar sus turnos a raíz del problema. Manifestaron que los afiliados tampoco están en condiciones de pagar por la prestación y reclamar el reintegro que se abona al afiliado, por lo general, 90 días después.

Las explicaciones del Ipross

“El Ipross informa a sus afiliadas y afiliados que el reciente corte de prestaciones médicas dispuesto por el Hospital Privado Regional (HPR) y el IMI de Bariloche nos preocupa profundamente y de ningún modo nos resulta indiferente”, comunciadon desde la obra social.

“Sabemos que afecta de manera directa la atención de la salud en una ciudad clave para la provincia y a una gran cantidad de personas que se atienden diariamente en esos centros”, indicaron.

“Por ese motivo, el Instituto está llevando adelante todas las gestiones necesarias, de manera prioritaria y sostenida, para restablecer el servicio en el menor tiempo posible, procurando siempre cuidar el derecho a la salud de nuestras afiliadas y afiliados y, al mismo tiempo, la sustentabilidad de la obra social”, señaló.

Los prestadores han condicionado la continuidad de las prestaciones a la aceptación inmediata de incrementos arancelarios y cambios en la modalidad de contratación, con valores y exigencias que el Instituto considera difíciles de sostener en el tiempo”. comunicado del Ipross

Diario RÍO NEGRO intentó que la presidenta del Ipross, Marcela Ávila, de cuánto es el aumento que piden el HPR y el IMI. “No vamos a brindar más información que la indicada en el comunicado. Debido a que nos encontramos en negociaciones en este momento”, respondió.

En el comunicado dijeron que el pedido de incremento en los aranceles y cambios en la modalidad de contratación planteada por los prestadores “coloca bajo una fuerte presión tanto a la obra social como a sus afiliadas y afiliados, y no es el camino adecuado para construir acuerdos responsables y duraderos”.

“Es importante señalar que cualquier modificación de estas características requiere un análisis profundo, procesos administrativos específicos y tiempos razonables para evaluar su viabilidad, garantizando siempre la legalidad, transparencia y equilibrio financiero del sistema”, comentaron desde el Ipross.

Mesa de diálogo

“Frente a este escenario, el Ipross sostiene una mesa de diálogo permanente, con negociaciones que se vienen desarrollando desde el mes de octubre”, comentaron.

Según las autoridades, el Ipross “ha presentado distintas alternativas y propuestas de actualización para avanzar hacia un entendimiento, con el objetivo de alcanzar un nuevo acuerdo que asegure una cobertura adecuada sin comprometer la estabilidad de la obra social de Río Negro”.

“Destacamos que el Ipross ha venido sosteniendo la cadena de pagos mes a mes con el prestador y que la cobertura continúa vigente con los demás efectores de salud de la ciudad”, afirmaron.

Dijeron que el hospital Ramón Carrillo de esta ciudad “se encuentra en conocimiento de la situación y colabora en la atención ante eventuales necesidades, mientras se trabaja para normalizar el servicio”.

“Agradecemos la comprensión de la comunidad y reafirmamos que estamos plenamente comprometidos en la búsqueda de una solución responsable, que priorice el cuidado de la salud de nuestras afiliadas y afiliados. Toda novedad será comunicada a través de los canales oficiales del Instituto”, aclararon.