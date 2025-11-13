Salió el primer fallo a favor de Salud por la deuda de obras sociales con los hospitales de Río Negro

Las obras sociales acumulan más de 1.000 millones de pesos en deuda de obras sociales. Archivo

El gobierno provincial destacó el primer fallo a favor para exigir el pago de la deuda de obras sociales que acumulan 1.040 millones de pesos de saldo en rojo por prestaciones de los hospitales públicos a sus afiliados.

La primera sentencia, tras la ejecución iniciada por la Fiscalía de Estado, recayó en la Obra Social de Obreros Empacadores de Fruta por un monto de 65.066.112 pesos, más intereses y costas, lo que ascendería a más de 100 millones de pesos, según lo dispuesto por el Juzgado Contencioso Administrativo de Viedma.

La judicialización de la deuda de las obras sociales se inició luego de la sanción de la Ley 5754 que regularizó el procedimiento, luego de que Nación eliminara la Superintendencia de Servicios de Salud.

El fallo otorga un plazo de cinco días para que la obra social pague voluntariamente o presente excepciones. En caso contrario, se avanzará directamente con el cumplimiento forzado.

Según la normativa vigente, el 32% de lo recuperado se podrán destinar directamente a un fondo estímulo para el personal y el resto a los hospitales para su funcionamiento diario, en forma proporcional a la facturación de cada uno.

Tres causas judiciales y el ránking de las de mayor deuda

La Provincia, a través de la Fiscalía de Estado, inició tres demandas de ejecución similares a la de la Obra Social de Obreros Empacadores de Fruta, que no es la prestadora con mayor deuda con el ministerio de Salud.

Según el listado de obras sociales intimadas -que rondan las 150- por los servicios prestados a sus afiliados en distintos hospitales de Río Negro, la mayor deuda radica en Osecac, la obra social de empleados de comercio, que supera los 219 millones de pesos; seguida por Osprera (rurales) con 188 millones de pesos y en tercer orden Ospecon (construcción) por 133 millones de pesos.

La obra social Obra Social de la Unión de Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la Republica Argentina (Osuthgra) también ronda los 65 millones de pesos de saldo deudor con los hospitales y UPCN más de 31 millones de pesos.

Las obras sociales sindicales son las que contrajeron una deuda mayor con el ministerio de Salud pero también hay privadas y prepagas como Sancor, Osde, Swiss Medical, entre otras.