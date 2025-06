El conflicto del Garrahan se extiende a todo el país: ATE lanza paro nacional en salud desde la medianoche

Tras el fracaso de la audiencia convocada por la Secretaría de Trabajo en el contexto del conflicto en el Hospital Garrahan, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció un paro nacional de salud este jueves 5 de junio en todo el país. La medida fue anunciada casi en paralelo a la masiva marcha frente al Congreso, donde trabajadores del Garrahan se unieron a otras luchas sociales, como la de jubilados, discapacitados y Ni Una Menos.

La medida fue confirmada por el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, quien denunció la ausencia de representantes del Gobierno en la instancia de diálogo y apuntó con dureza contra la gestión de Javier Milei.

«Hemos decidido nacionalizar el reclamo del Garrahan y lanzar un Paro de Salud en todo el país. Asistimos a la audiencia sólo los representantes de los trabajadores y cuatro perejiles en representación de las autoridades del Garrahan, pero ningún funcionario. A esta instancia debieron venir el Ministerio de Salud, de Economía y la Jefatura de Gabinete», dijo el referente gremial.

Aguiar calificó la situación como una «provocación» y anticipó que se profundizarán las medidas de fuerza: «Está claro que el Gobierno de Milei no quiere resolver el conflicto del Garrahan. Si piensan que van a cansarnos, se equivocan. Vamos a profundizar todas las medidas de fuerza. Quieren hacer de la salud un negocio. Nos negamos a que los que tengan plata se curen y los que no tengan plata se mueran».

Sin funcionarios con poder de decisión en la audiencia, ATE declaró inválida la instancia de diálogo

La audiencia había sido fijada para este miércoles a las 14 como parte de la conciliación obligatoria dictada por el Gobierno nacional. Sin embargo, ATE consideró que la reunión careció de validez al no contar con la presencia de autoridades con capacidad de decisión.

Durante esta jornada, trabajadores y trabajadoras del Garrahan participaron de la multitudinaria marcha frente al Congreso en reclamo por mejores condiciones laborales y salariales, y en solidaridad con otras luchas como las de jubilados, personas con discapacidad y el movimiento feminista a diez años del «Ni Una Menos».

Desde el sindicato señalaron que decidieron escalar el conflicto a nivel nacional debido a que las condiciones de precarización laboral y los bajos salarios se replican y agravan en los distintos sistemas de salud provinciales.

Además, anticiparon que este jueves se movilizarán hacia el Ministerio de Salud y la Plaza de Mayo.