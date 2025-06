Los residentes del hospital Garrahan levantaron el paro de este miércoles tras las presiones del Gobierno

Los médicos residentes del hospital Garrahan anunciaron esta tarde que levantaron el paro que había sido convocado a partir de las 21 de este miércoles. La asamblea optó por desistir a las medidas de fuerza tras las presiones del gobierno de Javier Milei, mientras que el gremio ATE convocó a paro nacional a partir de la medianoche.

«Por este medio queremos informar que en el día de la fecha la residencia de pediatría y articuladas del hospital Garrahan retoma su actividad laboral en forma regular, tomando la guardia desde el día de la fecha», expresó la carta firmada por la Asamblea de Residentes y difundida hace pocos minutos.

El cese de actividades iba a perdurar desde este miércoles a la noche hasta las 7 del viernes próximo, en medio del conflicto salarial que atraviesa esa institución.

Si bien desde el Gobierno anunciaron un aumento, finalmente ofrecieron un bono de $300.000 que iba a llevar la remuneración de julio a $1.300.000.

La asamblea rechazó la oferta, ya que se trataría de un bono no remunerativo y no se sumaría al recibo de sueldo: «Eso significa que no se deriva a aportes, que no entra en el aguinaldo, que no se actualiza”, indicaron a Infobae y destacaron que el salario continuaría en $797.000 en mano.

Conflicto en el hospital Garrahan: las sanciones que iban a recibir los médicos si iban a paro

El Consejo de Administración del hospital Garrahan advirtió esta jornada que iba a aplicar sanciones contra los médicos residentes que adhieran al paro.

Si bien los residentes son empleados del Ministerio de Salud de la Nación, la cúpula del Garrahan envió un correo esta mañana donde alertó penalizaciones contra las medidas de fuerza.

A pesar de que los residentes son empleados por el Ministerio de Salud de la Nación, la cúpula del Garrahan fue la encargada de enviar un correo esta mañana a los residentes bajo la advertencia de aplicar penalizaciones que iban desde quitas salariales hasta directamente la desvinculación.

ATE nacionaliza el conflicto con el Garrahan y convocó a paro

Mientras se informaba que los médicos residentes del Garrahan levantaban las medidas de fuerza, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) lanzó un paro nacional de salud para este jueves 5 de junio.

En el marco de la conciliación obligatoria dictada por el Gobierno, se había fijado una audiencia entre las partes para este miércoles a las 14.

Sin embargo, ATE denunció que no asistió ningún representante del Poder Ejecutivo y el sindicato consideró que la reunión carecía de validez.

«Asistimos a la audiencia sólo los representantes de los trabajadores y cuatro perejiles en representación de las autoridades del Garrahan, pero ningún funcionario», indicó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.

«Vamos a profundizar todas las medidas de fuerza. Quieren hacer de la salud un negocio. Nos negamos a que los que tengan plata se curen y los que no tengan plata se mueran”, concluyó el dirigente estatal.