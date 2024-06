El gobierno de Río Negro reactiva las paritarias, pero hasta ahora no incluye a la Unter en la convocatoria

El gobierno rionegrino convocó a los gremios ATE y UPCN para continuar mañana las negociaciones salariales. El llamado oficial se limita hasta el momento a esas dos organizaciones, excluyendo a la Unter, que definió la semana pasada un plan de lucha con dos jornadas de paro, la primera el viernes pasado y la segunda mañana.

La reunión del Consejo de la Función Pública será este miércoles a las 10.30, en Viedma, según se desprende de la nota oficial que envió la titular de ese organismo, Tania Lastra, a los secretarios generales de los sindicatos, Rodrigo Vicente y Juan Carlos Scalesi, respectivamente.

La conducción de ATE había participado esta mañana de la nueva reunión para la discusión del Convenio Colectivo de Trabajo dentro del Estado provincial y esperaba el llamado a paritarias, luego de haber declarado insuficiente la propuesta que hizo el gobierno la semana pasada.

En el encuentro más reciente, la representación gubernamental ofreció a los estatales un esquema de sumas fijas para los sueldos de junio y de julio, con sumas variables en función del escalafón dentro de la Administración Pública.

La propuesta bimestral, de carácter no remunerativo y no bonificable, preveía incrementos para el mes de junio, según categoría y agrupamiento, de $50.000, $60.000 y $70.000 y de $50.000, $60.000 y $70.000 para el mes de julio. Con esta oferta, el salario mínimo inicial Ley 1844 quedaría en julio de $750.000 en tanto para la Ley 1904 el mínimo inicial del personal No Médico en $898.347.

El plenario de ATE la rechazó por considerarla insuficiente y reclamó una nueva convocatoria paritaria con carácter urgente, algo que ocurrió finalmente hoy.

Desde UPCN también se negaron a aceptar ese diseño, considerando que implica «un retroceso ya que no cubre las necesidades básicas de los trabajadores, impidiendo obtener una salario justo y digno y que refleje el altísimo costo de vida actual».