El Soyem reclama una audiencia en la Delegación de Trabajo en Bariloche

El Soyem pidió una audiencia urgente ante la Delegación de Trabajo para reclamar por la precaridad de las gamelas destinadas a los trabajadores. Desde el gremio también reclamaron un plan de contingencia ante el incendio que afectó un sector de la cuadrilla de bacheo del corralón municipal días atrás.

«En este caso, se les quemó la ropa a los compañeros que tanto nos había costado conseguir. Es el tercer incendio: hubo uno en la Delegación cerro Otto y otro en Forestales», indicó la secretaria general del Soyem, Brenda Morales y agregó que la situación obedece a «la precariedad con la que trabajan los compañeros y a las pésimas instalaciones eléctricas y de gas«.

Otro de los puntos del reclamo involucra al área de Veterinaria y Zoonosis que se encuentra en «una «situación de emergencia» ante la falta de insumos desde hace dos meses. Hoy, indicó, no se están realizando castraciones.

«Los trabajadores están poniendo de su bolsillo para comprar medicación, suero y descartables. Pero al no recibir los insumos necesarios, se ven imposibilitados de prestar el servicio», dijo Morales y señaló que «los pedidos no están siendo aprobados por la Secretaría de Hacienda y el área ya no tiene elementos para funcionar».