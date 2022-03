En la cordillera, Unter señala falencias edilicias en una docena de escuelas

La falta de tareas de mantenimiento y limpieza previo al inicio de clases, y las condiciones edilicias poco óptimas en algunas escuelas para que los alumnos asistan al aula en la zona rural de la cordillera y en Bariloche, fueron señaladas por el gremio de los docentes Unter.

El Departamento de Salud en la Escuela del sindicato en Zona Andina elevó a la central un informe que incluye una docena de escuelas en toda la región que cuentan con faltantes en tareas de mantenimiento y deterioro edilicio a pesar de que el ciclo lectivo 2022 ya comenzó.

Andrea Roncati, referente de Unter Central en Bariloche, señaló una de las escuelas con mayores problemas edilicios es la 158 del paraje Corralito. “Está abandonada”, señaló a RÍO NEGRO, al tiempo que recordó que el año pasado se había presentado un informe con las malas condiciones edilicias del establecimiento cuyo mantenimiento depende de la Comisión de Fomento de Paso Flores, según un acuerdo con el Ministerio de Educación.

Según el último informe presentado días atrás, esta escuela que comenzó las clases el 7 de febrero por el período de Receso Invernal Extendido (RIE), tenía todavía los contenedores de basura sin retirar, no se realizaron los cerramientos de los baños externos y no se fumigó un nido de chaquetas amarillas. Tampoco hubo cambio del entretecho de la sala nivel inicial, poda de árboles ni arreglo de los juegos del patio externo que representan un riesgo para los estudiantes.

“No hubo mejoras ni refacciones de los requerimientos presentado en octubre del año pasado” señaló Roncati.

Baños en el exterior de la escuela rural de Corralito. Foto: Gentileza

También el informe de Unter incluye la falta de desinfección y arreglo de galpones y contenedores de la Escuela 152 del paraje Cerro Alto, la falta de desmalezamiento, el cierre del pozo de basura, faltante de limpieza de calefactores y de reapertura de ventanas. Este establecimiento rural, cuyo mantenimiento también depende de la Comisión de Fomento de Paso Flores, tampoco tuvo arreglo en la descarga de inodoros, ni colocación de cerco perimetral, además de evidenciar falta de revoque y pintura en la habitación de las niñas y en el comedor, entre otros temas.

En la escuela hogar 245 de Villa Llanquín el sindicato denunció que no se realizaron tareas de limpieza y mantenimiento antes del comienzo de clases.

En Bariloche, en la Escuela Primaria 187 del barrio La Cumbre, el informe gremial señala que solo se realizó limpieza de tanques y mantenimiento de patio y en la Escuela Secundaria 46 se reiteró un listado de requerimientos que “fue presentado 9 veces y aún no hay respuesta alguna”. Incluye el pedido de mantenimiento y limpieza de calderas, colocación de radiador de agua en preceptoría de ala norte de primer piso, canaletas de pluviales, reparación de baño para personas con movilidad reducida, reparación de caño de agua roto que genera pérdidas, entre varios puntos más.

En la ESRN 37 se informó que quedaba pendiente la semana pasada el arreglo de baños, mientras que en la Escuela 202 de Villa Mascardi falta la limpieza y reemplazo de tanque de agua, mantenimiento de zeppelin de gas, limpieza de patios, fumigación y finalizar la obra del pilar de luz.

En la primaria 298 de Bariloche, no se realizaron tareas de mantenimiento antes del inicio de clases, indica el informe de Unter al que accedió este diario, y agrega que en la Escuela 266 (Costanera) falta la desratización de los espacios cerrados, no se concretó el arreglo del portón de entrada por la calle Rivadavia y restan tareas de mantenimiento en la entrada por 12 de Octubre, también falta la reposición de vidrios rotos y reparación de baños de varones en las dos plantas del edificio.

Entre los jardines de infantes de Bariloche, Unter señaló que solo se realizó fumigación en el jardín 44 y no hubo tareas en el jardín 32 de la zona oeste de la ciudad donde se puntualiza que están dañadas las cadenas de los depósitos de los baños y el cartel cuelga de una bisagra. También agrega que en el jardín 61 se concretó limpieza y recambio de placas del entretecho, tal como se había requerido anteriormente.