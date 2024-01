Video | Unter protesta en Ipross Cipolletti y adelanta su rechazo a la oferta salarial

El gremio docente Unter lleva adelante un reclamo frente a las oficinas de la delegación de Ipross en Cipolletti. La manifestación inició a las 10, en la esquina de Alem y Miguel Muñoz, allí se realizan diversas actividades para mostrar la precaria situación de la obra social. Además, adelantaron su rechazo a la última oferta salarial presentada ayer en las paritarias de Río Negro.

Desde la seccional Cipolletti del gremio docente Unter, habían explicado que llevarían a cabo una concentración frente a las oficinas de la obra social este jueves. La actividad sería acompañada por una radio abierta en el lugar.

Según informaron, la decisión de manifestarse fue tomada durante la asamblea gremial que se realizó el pasado viernes 12 de enero «para visibilizar la situación paupérrima de nuestra obra social«.

Sobre esto se refirieron manifestando que es una «problemática que venimos padeciendo y que se ha ido incrementando cada vez más, hasta llegar a cuestiones insostenibles«. Resaltaron que «la salud es un derecho y no un negocio».

Con respecto a la medida de este jueves, pidieron a los afiliados que se acerquen con los distintos reclamos para exponer la situación en el lugar.

Unter Cipolletti adelantó un rechazo a la oferta salarial y manifestó descontento por el plenario

El Gobierno de Río Negro realizó una propuesta salarial a los estatales para el bimestre enero y febrero, consistente en dos bonos mensuales diferenciales por escalafones y antigüedad. Los montos ofrecidos parten de 57.000 pesos para las categorías inferiores y llegan a los 85.000 pesos en las superiores.

En diálogo con DIARIO RÍO NEGRO, Angie Lazcano, secretaria general de Unter Cipolletti, manifestó el rechazo de la seccional ante la propuesta realizada. Y aseguró que la decisión de aceptar o no dicho monto debería realizarse en un congreso, y no en el plenario que planteó el gremio para los próximos días.

«Siempre fuimos atrás de la inflación, estamos a febrero con dos meses del año pasado sin recomposición y las sumas que ofrece ahora sigue siendo no remunerativa y por única vez. No estamos hablando de un solo pago, ni continuo, es un bono, no es un aumento», expresó la secretaria gremial.

Sobre el plenario manifestó que: «no es un órgano máximo de definición. Porque mi voto como secretaria vale lo mismo que el de un compañero de 500 afiliados. Tiene que haber un llamado a congreso».