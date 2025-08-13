Enojo en la Universidad del Comahue tras los aumentos que anunció el gobierno de Javier Milei: «Una provocación»

El gobierno de Javier Milei informó este miércoles que brindará un aumento de 7,5% para personal docente y no docente de las universidades. El anuncio se da en medio de un paro universitario que en Neuquén y Río Negro afectará las clases durante un mes. Tras una consulta de Diario RÍO NEGRO, desde la Asociación Docentes de la Universidad Nacional del Comahue (ADUNC) respondieron que el monto es casi «una provocación».

En un comunicado oficial, el ministerio de Capital Humano oficializó que el incremento se percibirá entre septiembre y noviembre, mientras que con los salarios del mes de agosto se registrará una suba de 3,9%.

«De forma complementaria se dispuso que el personal no docente perciba sumas fijas excepcionales de $25.000 por cargo», detallaron.

Para el personal docente, las dedicaciones exclusivas también recibirán la misma suma fija, quedando así «asignado de forma proporcional al resto de las dedicaciones y cargos preuniversitarios».

La cartera que maneja Sandra Pettovello aseveró que el aumento acumulado en los salarios universitarios entre enero de 2024 y mayo de 2025 alcanza el 111%, mientras que las partidas para las universidades acumulan un aumento de 345% desde el 2023.

Qué dijeron desde Adunc tras el aumento anunciado por el gobierno de Javier Milei

Tras ser consultada por este medio, la secretaria general de ADUNC, Silvia Brouchoud, respondió que «el incremento es por demás insuficiente» y agregó que «el bono miserable es, por lo menos, una provocación».

Por otra parte, confirmó que se mantendrán las medidas de fuerza en la UNCo, las cuales comenzaron este lunes 11 de agosto y que se mantendrán durante todo el mes.

«Calculamos un atraso de 100 puntos desde diciembre de 2023«, graficó Brouchoud después del primer día de paro.

Los paros tienen un esquema de días rotativos, según definió la mesa ejecutiva de CONADU Histórica. El cronograma en Neuquén y Río Negro quedó definido de la siguiente manera:

Jueves 21 y viernes 22 de agosto.

Martes 26 y miércoles 27 de agosto.

Lunes 1 y martes 2 de septiembre.

Se sumará a una marcha federal universitaria para la primera quincena de septiembre.

Confirmaron que, en caso de que alguna de las fechas coincidan con mesas de exámenes, quedarán a disposición de cada docente.