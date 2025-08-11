Paro universitario en Neuquén y Río Negro: un mes sin clases, el cronograma y las actividades confirmadas

Este lunes 11 de agosto comenzó el paro universitario anunciado por el gremio docente ADUNC, con medidas de fuerza durante un mes en las universidades de Neuquén y Río Negro. Se trata de acciones para pedir un plan de recomposición salarial a docentes que cesaran todas las actividades institucionales. Durante la semana retomarán los trabajos administrativos.

Según indicaron desde el gremio docente el paro se dividirá en dos partes:

Desde el 11 hasta el 17 de agosto: será una medida nacional que dejará sin clases a 57 universidades en todo el país. Por otro lado, este lunes 11 de agosto a las 18 hs se sumarán a la convocatoria de la Confederación Mapuche de Neuquén en Casa de Gobierno.

Desde el lunes 18 de agosto hasta el 7 de septiembre: habrá paros de 48 horas todas las semanas en «días rotativos» que cada una de las universidades de Neuquén y Río Negro definirá cuándo será.

Se sumará a una marcha federal universitaria para la primera quincena de septiembre.

Además, confirmaron a este medio que ya comenzaron las medidas de fuerza de esta semana, pero aún no cuentan con fechas exactas de las próximas, ya que deben coordinar con las demás federaciones.

Medidas de fuerza en Casa de Gobierno en Neuquén: marcharán junto a la Confederación Mapuche

Desde el gremio informaron que, además del paro universitario, este lunes 11 de agosto se sumarán a la convocatoria de la Confederación Mapuche de Neuquén, que se realizará en Casa de Gobierno a partir de las 18.

«Desde ADUNC, adherimos y nos sumamos a la convocatoria de la zonal Xawvnko de la Confederación Mapuche de Neuquén para la tarde de hoy», afirmaron.

Asimismo, agregaron que se trata de una convocatoria abierta al acto frente a la Casa de Gobierno, «conmemorando los 31 años de la incorporación de los derechos en la nueva Constitución Nacional».

Remarcaron: «Esta actividad es sumamente necesaria y urgente ya que los derechos que señala el Art. 75, Inc. 17 son incumplidos y en otro caso reprimidos como ocurrió el oscuro domingo 20 de julio».

Medidas de fuerza de ADUNC en Neuquén y Río Negro: reclaman recomposición salarial

Según indicaron desde el gremio docente, se definió un «mes completo con medidas» el cual comenzará con un paro de una semana que tendrá «cese total de actividades». En este sentido, aseguran que «desde que asumió Milei no hay paritarias, negando el derecho a la negociación colectiva».

ADUNC sostiene que «la docencia universitaria sufren el peor atraso de la historia» y que se agudiza el vaciamiento de las universidades.

Por su parte CONADU Histórica «llama a la más amplia unidad docente, nodocente, estudiantil y de toda la comunidad, a defender la universidad pública, el presupuesto, el salario, y confluir con los sectores sociales que están luchando contra el ajuste y la entrega de la soberanía nacional», dijeron.