Docentes con «techo salarial», la denuncia atrás del paro universitario en Neuquén y Río Negro

La brecha cada vez más grande entre los salarios y la inflación motorizó desde este lunes un paro universitario con impacto en distintas casas de altos estudios del país, entre ellas la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), distribuida en Neuquén y Río Negro. «Calculamos un atraso de 100 puntos desde diciembre de 2023«, graficó a Diario RÍO NEGRO, la secretaria general del gremio docente Adunc, Silvia Brouchoud.

La dirigente explicó que las últimas medidas forman parte de «un plan de lucha» llevado adelante «desde el año pasado», con la recomposición salarial como principal reclamo, al menos en el sector docente.

El paro en cuestión comenzó ayer lunes y continuará hasta el sábado 16 inclusive. Luego, durante las tres semanas siguientes, se organizarán paros rotativos de 48 horas y ya en septiembre, la idea es organizar una nueva marcha universitaria federal, con la participación ampliada de la comunidad educativa.

Brouchoud precisó que la huelga se decidió, en el caso de Adunc, en el último congreso de la Conadu Histórica, donde «se debatió mucho» el camino a seguir.

De acuerdo a la dirigente gremial, el objetivo fue lograr «un mes de medidas de fuerza», para visibilizar un reclamo «masivo y contundente» en un contexto donde el Gobierno nacional se muestra «muy duro», imposibilitando cualquier escenario de negociación.

Paro universitario en Neuquén y Río Negro: cómo serán las huelgas rotativas

El gremio también adhirió a la moción nacional para generar paros rotativos a partir del lunes 18 de agosto, por un periodo de tres semanas.

Sobre este punto, la referente indicó que, en principio, se buscará distribuir las huelgas en distintos días, con la intención de permitir «encuentros» en las aulas entre los docentes y estudiantes. Las fechas elegidas serán iguales en todo el país, aclaró la dirigente de Adunc.

Esta semana también realizaron medidas otros gremios con presencia en la UNCo. Apunc, el sindicato que representa al personal no docente, realizó un paro de 24 horas este lunes 11 de agosto, mientras que Cediunco lanzó otro por 48 horas que termina hoy martes.

Paro universitario: salarios e inflación, la brecha que denuncian los docentes

En contacto con este diario, la secretaria general de Adunc hizo hincapié en la «gravedad» del atraso salarial, acentuado por la decisión del Ejecutivo nacional de «no convocar a paritarias desde octubre del año pasado«.

Indicó que, durante los encuentros realizados en 2024, no existieron instancias de negociación, ya que los funcionarios nacionales «llegaban con un porcentaje inamovible de aumento» que en la mayoría de los casos «estaba por abajo de la inflación».

Para Brouchoud, el Gobierno busca ponerle «un techo salarial» al personal docente de las universidades. Y puso como ejemplo que, según los cálculos del gremio, la diferencia entre la inflación y los salarios del sector desde diciembre de 2023 a la fecha ya bordea los 100 puntos porcentuales.

En la actualidad, un docente que recién inicia en la Universidad del Comahue en el cargo de ayudante de primera y con dedicación simple de 10 horas semanales recibe un ingreso promedio de $300.000. Mientras que para un profesor adjunto con titulo retenido, antigüedad acumulada y un cargo de 40 horas semanas, la cifra asciende a $1.500.000, aproximadamente.