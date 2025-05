Éxodo en la Universidad del Comahue: desde 2024 hubo 98 renuncias a cargos docentes

Florencia Beltrán está haciendo el último tramo de la licenciatura en Letras en la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) y como muchos quiere recibirse. Pero, por falta de docentes se le atrasa el egreso. Para cursar Filosofía del lenguaje tendrá que esperar al cuatrimestre que viene y cruzar los dedos para que alguien tome el cargo. “Es la materia que me tocaba cursar ahora”, cuenta, “pero no lo puedo hacer porque no se dicta. Me atrasa todo un cuatrimestre”.

Florencia Beltrán además de ser estudiante es co-presidenta del centro de estudiantes de la Facultad de Humanidades. Dedica gran parte de su tiempo a caminar los pasillos de la universidad. “Ya veníamos notando desde el inicio de las clases que faltaban profes”, dice, “no es algo nuevo. Hay muchas cátedras que tienen un solo docente”. Y, de hecho, el año pasado cursó Gramática II con una sola profesora que dictaba las clases teóricas y también las prácticas. “Tener un solo profesor limita los horarios de cursada y los enfoques dentro de las materias. Los docentes renuncian porque no les alcanza el sueldo. Se van a la escuela media o a las universidades privadas o terminan trabajando de otra cosa”, cierra.

Esta semana la rectora de la UNCo, Beatriz Gentile, contó que en el último mes renunciaron 18 docentes a cargos regulares. “El desfinanciamiento por goteo del gobierno nacional a las universidades nacionales impacta en las renuncias”, dijo. 2.596 docentes y 3.567 cargos docentes era el plantel de la UNCo en 2024 según el informe presentado por la casa de estudio. Este año, ya hay muchos menos.

Desde el gremio Asociación Docentes de la Universidad Nacional del Comahue (Adunc) suman estadísticas para graficar la situación de renuncias: en 2024 hubo 70 renuncias a cargos regulares – es decir que habían accedido por concurso -; desde enero a marzo del 2025 hubo 10 renuncias más y en abril otras 18. Es decir, desde el año pasado hasta la fecha hay 98 renuncias a cargos regulares.

Desde el gremio explican la situación con una imagen: estas 98 renuncias son la punta de un iceberg. Por debajo hay muchas más: las de cargos interinos, es decir, quienes tienen condiciones de trabajo más precarias y limitadas. Por poner un ejemplo, en la Facultad de Informática de marzo a abril de este año hubo siete renuncias a cargos docentes: seis fueron a cargos interinos y uno a regular.

Haciendo un cálculo simple, desde el año pasado hasta la actualidad hubo seis renuncias – en promedio – a cargos regulares por mes. Este dato impacta en la vida universitaria. Franco Fabris es presidente del centro de estudiantes de la Facultad de Informática y observa que ésta situación reduce la calidad de estudios: “No tener profesores o tenerlos poco preparados hace que al alumno le cueste más aprobar la materia. También hay un desgaste emocional y físico de los profesores porque tienen que asumir la tarea que antes hacían más personas. Y, además, los profesores especializados que antes nos daban clases, ahora se van a la industria. Son muy dispares los sueldos que cobran como profesores que como empleados de una empresa de informática. Quedarse en la universidad es, en definitiva, regalar el alma”.

El profesor de Sistema Operativos con el que Franco está cursando, le cuenta que está muy estresado. Tiene 80 parciales que corregir y no tiene compañero dentro de la cátedra con quien pueda compartir la tarea. “No puede permitirse dar segundas chances como coloquios o recuperatorios”, explica, “porque no le da el tiempo”.

También advierte que quienes toman cargos no tienen la experiencia de estar frente a un curso y el camino de formación que antes existía dentro de la academia (empezando por ayudante alumno, siguiendo por Jefe de Trabajos Prácticos, después profesor, y terminando como jefe de cátedra) se perdió.

Joaquín Berrud es presidente de la Federación Universitaria del Comahue y advierte otro impacto que tienen las renuncias docentes: “Los profesores también son investigadores y generan proyectos de extensión. No contar con ellos implica para la universidad pública y para el sistema científico técnico del país una precarización. Se genera un desguace del sistema científico, técnico y de profesionalización de la sociedad argentina. O sea, nos golpea por distintos puntos”.

Ayer la Asociación de Trabajadores Nodocentes (Apunc) del Comahue hizo una tortafriteada y un paro nacional. El reclamo, es el mismo que el de los docentes: pérdida salarial, falta de paritarias y el desfinanciamiento.

En el horizonte Joaquín Berrud imagina acciones coordinadas entre los distintos sectores de la comunidad educativa. Una de ellas, la tercera Marcha Federal. “Esto no se va a resolver de un día para el otro”, cierra, “por eso, hay que organizar el reclamo”.

Cuánto gana un docente universitario

La rectora de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), Beatriz Gentile, denunció que los docentes y no docentes hoy cobran salarios más bajos de los que percibían en 2002.

Desde el gremio Asociación Docentes de la Universidad Nacional del Comahue (Adunc) confirmaron que sus sueldos están por debajo de la canasta básica: “La magnitud de lo que hemos perdido en términos de poder adquisitivo de diciembre del 2023 hasta ahora, es como si en ese mismo período hubiésemos perdido cinco salarios”, explicó Silvia Brouchoud, secretaria general de Adunc.

Para tener una referencia un profesor que recién ingresa a la universidad, con un cargo de Ayudante de Primera, con 10 horas semanales, y sin antigüedad cobra de bolsillo 256.700 pesos. O una profesora adjunta, con 13 años de antigüedad y 40 horas semanales percibe 1.600.000 pesos aproximado.

Se presenta en el Congreso un nuevo proyecto de ley de financiamiento Universitario

El Consejo Interuniversitario Nacional junto a las representaciones gremiales y estudiantiles presentarán el 28 de mayo en el Congreso de la Nación un nuevo proyecto de ley de financiamiento para las universidades nacionales.

El año pasado se impulsó un proyecto similar, que a pesar de haber sido aprobado por los legisladores, fue vetado por el presidente Javier Milei.

La presentación del nuevo proyecto de ley estará acompañado por una jornada de difusión en la Plaza de los dos Congresos en la Ciudad de Buenos Aires.

La rectora de la UNCo, Beatriz Gentile, convocó a la comunidad universitaria a organizar actividades similares en la zona.