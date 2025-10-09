Expectativas por la asamblea gremial de pilotos: ¿vuelos afectados en la previa del fin de semana largo?

La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) realizará este jueves 9 la primera asamblea de octubre. En la reunión se tratará como tema principal el conflicto salarial que tienen los trabajadores con Aerolíneas Argentinas. Si bien se trata de una asamblea y no de un paro de pilotos, la medida podría generar complicaciones en los vuelos.

Este 8 de octubre el gremio de pilotos realiza la primera jornada de reclamos por las demoras en la negociaciones paritarias.

Según la información brindada por la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) la medida se realizará de 16 a 20 en Aeroparque Jorge Newbery. La próxima asamblea será el 24 de octubre, de 06:00 a 10:00.

Si bien no se trata de un paro como tal, la asamblea podría provocar demoras dentro de los horarios mencionados. De igual manera todas las compañías indicaron que por el momento los vuelos no se muestran afectados y tampoco hay reprogramaciones.

La compañía asegura que la medida afecta los vuelos

Fuentes de la compañía largaron un comunicado donde aseguraron que la medida de los pilotos afectará los planes de viaje de aproximadamente 12.200 pasajeros.

En el texto expresaron: «Esta medida, que no colabora con la resolución de los problemas estructurales de la compañía, se produce en un contexto en el que Aerolíneas Argentinas logró dejar atrás una década y media de pérdidas operativas millonarias y de dependencia de fondos del Estado”.

«Este proceso virtuoso, que otorga sustentabilidad a la empresa, requiere del acompañamiento responsable de los gremios, y no de medidas que atentan contra su desarrollo positivo y su crecimiento», agregaron.

En el escrito también destacaron: «Aerolíneas Argentinas lamenta los inconvenientes que esta situación pueda generar y continuará trabajando para mitigar cualquier efecto que la medida pudiera tener en los planes de vuelo de sus pasajeros».

Y para finalizar recomendaron a los pasajeros con vuelos programados entre las 15.30 y las 20.30, verificar el correo electrónico informado en la reserva para recibir notificaciones sobre eventuales cambios.