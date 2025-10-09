Paritarias de Río Negro: el Gobierno irá con otro diseño de incrementos salariales

La secretaria Crociatti (Hacienda) asistió a las paritarias para hablar de la situación financiera. Foto: Marcelo Ochoa.

Las negociaciones salariales regresarán este jueves en el Estado rionegrino y, supuestamente, existirán revisiones de la última propuesta por cambios en los números, pero también el diseño de la oferta.

Las paritarias docentes y de la Función Pública están programadas para las 14, previéndose que se retomarán las discusiones del miércoles pasado, cuando el ofrecimiento gubernamental consistió en subas para los haberes de octubre y noviembre, con un esquema combinado de un 1% para cada mes, y sumas fijas determinadas por una tabla de montos por antigüedad.

La propuesta fue rechazada por UPCN, Unter y ATE; entonces se acordó seguir con la negociación en otra jornada, que después se convocó para este jueves.

En los días posteriores, el equipo de Hacienda se concentró en evaluaciones para definir la nueva oferta, con simulaciones de las más variadas.

Con los informes de costos y alcances del ministro Gabriel Sánchez y la secretaria Tania Lastra, el gobernador Alberto Weretilneck se concentró en las definiciones, poniendo en análisis si la oferta se mantendría por un bimestre o, por el contrario, se limitaría a la próxima liquidación.

En la conclusión se sostendría un plan para el período octubre-noviembre. En cambio, la alteración de la pauta anterior se daría -esencialmente- en que ya no sería un mix, sino que solo se constituiría con sumas fijas.

Datos de Hacienda 10,6% Caida real de los envíos de Nación en septiembre frente a igual mes del 2024. La baja fue del 2,8% frente a agosto.

20% Aumento de la masa neta que Hacienda deposita para abonar salarios. Corresponde al período enero-septiembre.

Los montos de la propuesta combinada oscilaban entre 10.000 a 20.000 pesos mensuales. Con el 1%, los incrementos finales por cada mes ascenderían a unos 20.000 pesos en las categorías menores y a los 40.000 pesos en los superiores.

Según trascendió, el nuevo esquema exclusivo con sumas fijas se conformaría con cantidades superiores a los totales de la pauta anterior.

Con el objetivo de esas correcciones, Weretilneck requirió a Sánchez que efectuara nuevas proyecciones para resolver los valores esta mañana, previo a las paritarias.

El ministro realizará esos informes, a pesar de su resistencia a pronunciadas modificaciones de la masa salarial. También es cierto que el titular de Hacienda se aferra al sistema de sumas fijas, pues ofrece mayor previsibilidad y menor costo salarial.

Esta semana, la administración rionegrina informó que la disminución real de las transferencias nacionales en septiembre alcanzó el 10,6%, en relación a igual mes del 2024, según datos de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales. El descenso fue del 2,8% frente a las disponibilidades de agosto.

La retracción fue incluso nominal frente al mes anterior, pues en septiembre los envíos tributarios coparticipados a Río Negro fueron de $103.258 millones y en agosto sumaron $ 105.853 millones. Nominalmente, la Provincia percibió $2.595 millones menos.

El miércoles pasado, la secretaria de Hacienda, Natalia Crociatti concurrió a ambas paritarias para informar del estado de los recursos. Entonces, la funcionaria estimó una merma real de ingresos en un 9% en el acumulativo del año, con un índice inflacionario del 19% y una suba de los desembolsos netos por salarios del 20%.