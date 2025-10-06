Vuelos complicados: Pilotos anunció asambleas en aeropuertos que podrían generar demoras, el cronograma

La Asociación de Pilotos realizará en las próximas semanas asambleas en Aeroparque. Esto podría generar complicaciones en los vuelos que salgan o arriben a ese destino. Se trata de dos jornadas con medidas de fuerza. Una de ellas será en la previa al fin de semana largo.

Según detallaron desde la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) durante dos jornadas de octubre se llevarán adelante asambleas en Aeroparque Jorge Newbery. La medida está motivada por el estancamiento en las negociaciones paritarias con Aerolíneas Argentinas.

Las asambleas se realizarán el jueves 9 de octubre, de 16 a 20, y el viernes 24 de octubre, de 6 a 10.

Pilotos adelantaron que habrá demoras en vuelos durante las asambleas de octubre

“Durante estas asambleas se producirán demoras en los vuelos y posibles cancelaciones”, advirtió el gremio en un comunicado oficial, en el que también apuntó directamente a Aerolíneas Argentinas como responsable del conflicto.

“Una vez más, la demora intencionada por parte de la empresa en las negociaciones paritarias, en un contexto de retraso salarial, representa una nueva provocación por parte de esta administración”, señalaron.

Además del reclamo salarial, APLA denunció “reiterados y sistemáticos incumplimientos” del convenio colectivo de trabajo, y manifestó su preocupación por el proceso de desregulación del sector aerocomercial, al que consideran una amenaza directa a las condiciones laborales de los pilotos.

